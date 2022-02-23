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Fluminense desembarca no Rio de Janeiro após vitória na Libertadores; Cano valoriza empenho do time

Equipe folga nesta quarta e volta ao CT Carlos Castilho na quinta para iniciar a preparação para o clássico com o Vasco no sábado...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 13:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 13:51
O Fluminense já está de volta ao Rio de Janeiro depois de vencer o Millonarios por 2 a 1 no jogo de ida da segunda fase da Libertadores. O elenco chegou no início da tarde desta quarta-feira e o atacante Germán Cano parou para falar com a imprensa. Ele foi o autor do gol que definiu o confronto a favor do Tricolor e falou sobre as dificuldades de jogar na altitude do El Campín, em Bogotá (COL).- Cada vez que eu tiver que jogar eu vou fazer o melhor para o time. O principal é fazer bons desempenhos para estar à altura e poder competir contra os times que tenho que jogar e fazer da melhor maneira possível. É difícil jogar na altitude de 2.600 metros. Estava chovendo e muito frio. O time jogou muito bem, todos se dedicaram. Temos que descansar para o que vem - afirmou o jogador.
Cano entrou ainda no primeiro tempo após a lesão de Fred e agora é a única opção de centroavante de ofício no elenco, já que John Kennedy também está machucado. Willian Bigode também pode fazer a função.
A delegação saiu de Bogotá em um voo fretado por volta de 6h30 (de Brasília) e desembarcou no Aeroporto do Galeão por volta das 12h30. A saída foi tranquila e sem a presença de torcedores. Agora, o time descansa e se reapresenta nesta quinta-feira para iniciar a preparação visando o clássico com o Vasco, no próximo sábado, às 17h.
A partida pela nona rodada do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos pode marcar o reencontro do centroavante com o ex-clube. Abel Braga, porém, ainda não garantiu que os titulares sejam utilizados, já que o decisivo duelo de volta com o Millonarios é na próxima terça-feira, dia 1º, às 21h30, em São Januário.
- Vai ser algo muito especial para mim. O Abel não confirmou o time que vai começar jogando. Mas muito tranquilo. Se eu tiver que jogar, vou jogar. Se for para ficar na reserva, eu vou ficar - disse.
Crédito: FluminensechegouaoRiodeJaneironoiníciodatardedestaquarta-feira(Foto:Reprodução

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