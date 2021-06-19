AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Fluminense conhece adversário das oitavas do Brasileiro Feminino A2

Tricolor vai enfrentar o Real Ariquemes, time rondoniense; confrontos foram definidos em sorteio da CBF...

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 16:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 16:43
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense conheceu as adversárias das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 após sorteio na sede da CBF. Segundo colocado do Grupo D com 12 pontos conquistados, o Tricolor vai enfrentar o Real Ariquemes, time rondoniense, que ficou na segunda posição do Grupo A, com a mesma pontuação.
> Nenê completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. Relembre momentos marcantes do atleta pelo Tricolor
A partida de ida será no dia 27 de junho, no Estádio Valerião, em Rondônia, enquanto a volta será jogada nas Laranjeiras no dia 4 de julho. A competição segue em esquema eliminatório até a grande final. Os quatro clubes semifinalistas ascenderão para o Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2022.
As equipes foram divididas em dois blocos (A e B), e deveriam necessariamente enfrentar uns aos outros. O Bloco A contemplava o primeiro colocado de cada grupo e os dois melhores segundos colocados; no Bloco B ficaram os oito demais classificados, incluindo o Fluminense.
Veja a tabela da Série A2 do Brasileirão
- Seguindo o nosso objetivo que é o acesso para a A1, nós concluímos a primeira fase com bons resultados no Campeonato Brasileiro Feminino A2, agora os confrontos passam a ser em jogos de ida e volta. O nosso adversário é o Real Ariquemes, de Rondônia, uma equipe que já possui uma tradição no futebol feminino. Vamos continuar trabalhando e buscando o nosso propósito - avaliou Amanda Storck, gerente de futebol feminino.Confira os confrontos:
Red Bull Bragantino x Jc Futebol Clube
Real Ariquemes x Fluminense
Atlético-MG x Iranduba
Ceará x Botafogo-PB
Athletico Paranaense x UDA
Vasco x América-MG
Esmac x Aliança
Fortaleza x Cresspom

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/07/2026
Editais e Avisos - 09/07/2026
Imagem BBC Brasil
Governo Trump reage à decisão do Brasil que permite retorno de suposto espião à Rússia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados