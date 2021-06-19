Fluminense conhece adversário das oitavas do Brasileiro Feminino A2

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense conheceu as adversárias das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 após sorteio na sede da CBF. Segundo colocado do Grupo D com 12 pontos conquistados, o Tricolor vai enfrentar o Real Ariquemes, time rondoniense, que ficou na segunda posição do Grupo A, com a mesma pontuação.

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A partida de ida será no dia 27 de junho, no Estádio Valerião, em Rondônia, enquanto a volta será jogada nas Laranjeiras no dia 4 de julho. A competição segue em esquema eliminatório até a grande final. Os quatro clubes semifinalistas ascenderão para o Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2022.

As equipes foram divididas em dois blocos (A e B), e deveriam necessariamente enfrentar uns aos outros. O Bloco A contemplava o primeiro colocado de cada grupo e os dois melhores segundos colocados; no Bloco B ficaram os oito demais classificados, incluindo o Fluminense.

Veja a tabela da Série A2 do Brasileirão

- Seguindo o nosso objetivo que é o acesso para a A1, nós concluímos a primeira fase com bons resultados no Campeonato Brasileiro Feminino A2, agora os confrontos passam a ser em jogos de ida e volta. O nosso adversário é o Real Ariquemes, de Rondônia, uma equipe que já possui uma tradição no futebol feminino. Vamos continuar trabalhando e buscando o nosso propósito - avaliou Amanda Storck, gerente de futebol feminino.Confira os confrontos:

Red Bull Bragantino x Jc Futebol Clube

Real Ariquemes x Fluminense

Atlético-MG x Iranduba

Ceará x Botafogo-PB

Athletico Paranaense x UDA

Vasco x América-MG

Esmac x Aliança