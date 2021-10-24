Fluminense completa clássicos em 2021 com melhor aproveitamento da história contra o Flamengo

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

No último clássico da temporada, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, na noite de sábado. Além do ótimo resultado, o clube conquistou outro marco significativo após o apito final: 2021 foi o ano com mais triunfos sobre o arquirrival em toda a história do clássico. O levantamento foi feito pelo "O Globo".Entre o final da temporada de 2020 e a campanha de 2021, o Fluminense encarou o Flamengo em seis ocasiões. Na reta final da última edição do Brasileirão, o Tricolor superou o adversário por 2 a 1, na rodada 28. Pelo Campeonato Carioca, o Flu somou uma vitória, um empate e uma derrota, esta justamente na partida de volta da final do Estadual, vencido pelo rival.Neste Brasileirão, os números melhoraram ainda mais. No primeiro turno, André marcou o gol da vitória tricolor no Fla-Flu 434, em jogo encerrado com o placar de 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo. Neste sábado, o Flu encerrou os confrontos de 2021 com chave de ouro, contando com dois gols de John Kennedy e um de Abel Hernández para vencer por 3 a 1.

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Assim, o Tricolor encerra o ano com 100% de aproveitamento nos clássicos do Brasileiro, nesta edição apenas contra o Flamengo, e com a melhor campanha contra os rivais nos últimos 10 anos. A temporada de 2012 liderava, com 61,5%, mas desta vez o número chegou a 66%. Enfrentando a reta final do Brasileiro e em meio à luta pela classificação da Libertadores, os números encorajam para as próximas rodadas.Na sequência, o Tricolor encerra outubro em partidas for de casa, contra o Santos e Ceará. Até o final do campeonato, o Flu tem somente enfrenta no Maracanã os times do Sport, Palmeiras, América-MG, Internacional e Chapecoense. Sem poder desperdiçar mais pontos no segundo turno, o resultado contra o principal rival é uma injeção de ânimo para o último desafio da temporada.