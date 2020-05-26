Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense: Comissão da Conmebol reduz pena de Rodolfo e revoga multa

Goleiro ficará dois anos afastado do futebol, mas será liberado para voltar a treinar em 23 de março de 2021; ele foi pego no doping em maio do ano passado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 17:42

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 17:42

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC.
O goleiro Rodolfo, do Fluminense, conseguiu a redução da pena em um ano e a revogação da multa de US$ 20 mil em recurso na câmara de apelação da Conmebol. O jogador está suspenso após testar positivo para o uso de cocaína. Ele foi pego no exame antidoping no jogo de 23 de maio do ano passado, depois da vitória por 4 a 1 sobre o Atlético Nacional (COL), pela Sul-Americana.
O pedido do recurso havia sido feito no dia 23 de abril. Pela decisão, o goleiro seria liberado para voltar a treinar em 23 de março de 2021. A informação foi dada inicialmente pelo "Globo Esporte".
A suspensão original era de três anos, agora reduzida para dois. A decisão também anulou a obrigação do jogador submeter-se a controles mensais de dopagem.
Aos 29 anos, Rodolfo tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2021. No jogo em que foi pego, ele ficou no banco como reserva de Agenor. O goleiro abriu mão do exame de contraprova. Em 2012, o arqueiro já havia sido flagrado quando atuava pelo Athletico-PR e foi suspenso por dois anos.E MAIS:Fluminense admite possibilidade de terminar o Carioca sem campeãoBotafogo e Flu tentam barrar reunião da Ferj sobre retorno do futebolTricolores apoiam postura do Flu e criam campanha nas redes sociaisCom apoio do elenco, Flu se mantém firme por cautela em retornoPrefeitura do Rio diz ter aval dos clubes para liberar treinos; Flu nega E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados