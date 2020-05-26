Fluminense: Comissão da Conmebol reduz pena de Rodolfo e revoga multa

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC.

O goleiro Rodolfo, do Fluminense, conseguiu a redução da pena em um ano e a revogação da multa de US$ 20 mil em recurso na câmara de apelação da Conmebol. O jogador está suspenso após testar positivo para o uso de cocaína. Ele foi pego no exame antidoping no jogo de 23 de maio do ano passado, depois da vitória por 4 a 1 sobre o Atlético Nacional (COL), pela Sul-Americana.

O pedido do recurso havia sido feito no dia 23 de abril. Pela decisão, o goleiro seria liberado para voltar a treinar em 23 de março de 2021. A informação foi dada inicialmente pelo "Globo Esporte".

A suspensão original era de três anos, agora reduzida para dois. A decisão também anulou a obrigação do jogador submeter-se a controles mensais de dopagem.