  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense chega ao sexto jogo sem derrota na Libertadores e vive a maior série invicta no torneio
Fluminense chega ao sexto jogo sem derrota na Libertadores e vive a maior série invicta no torneio

Tricolor derrotou o Millonarios pela segunda fase da competição e somou placar a resultados da última edição do torneio...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 00:47

LanceNet

O Fluminense chegou a oito vitórias consecutivas na temporada, mas também completou uma importante marca. Com a virada por 2 a 1 sobre o Millonarios, nesta terça-feira, no El Campín, em Bogotá (COL), o Tricolor chegou ao sexto jogo sem perder na Libertadores e superou a maior série invicta que já teve no torneio entre 1985 e 2008.A série começou ainda na temporada passada, quando o Flu acumulou os empates por 2 a 2 e 1 a 1 contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) nas quartas de final, além de bater o Cerro Porteño (PAR) duas vezes nas oitavas e o River Plate (ARG) por 3 a 1 no Monumental de Núñez na última rodada da fase de grupos.
Vale lembrar que o Flu acabou eliminado na última edição da Libertadores por conta do gol qualificado (marcado fora de casa), algo que não está valendo para este ano. O time terminou invicto fora de casa, com três vitórias e dois empates.
A última derrota do Fluminense na Libertadores foi na fase de grupos, na quinta rodada, quando a equipe perdeu para o Junior Barranquilla por 2 a 1, no Maracanã. Esta é a oitava vez que o clube participa do torneio, se somando a 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021.
Crédito: Fluminense venceu o Millonarios na segunda fase da Libertadores (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Tópicos Relacionados

fluminense
Recomendado para você

Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica

