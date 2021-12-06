Fluminense chega a seis derrotas seguidas fora de casa e tem 28,07% de aproveitamento como visitante

A campanha do Fluminense fora de casa terminou com uma derrota por 2 a 0 para o Bahia, na tarde de domingo, na Arena Fonte Nova. O fato de encerrar o Campeonato Brasileiro no Maracanã é motivo de alívio para o torcedor, que viu a equipe ter uma queda drástica de rendimento fora do Rio de Janeiro. Em 19 partidas, foram quatro vitórias, quatro empates e incríveis 11 vezes que o Tricolor perdeu, somando 28,07% de aproveitamento.

Em termos de comparação, o Flu é o quinto melhor mandante do campeonato, com 10 vitórias, cinco empates e três derrotas. Com o resultado em Salvador, o time de Marcão chegou aos seis jogos seguidos sem vencer como visitante. A última vitória longe de seus domínios foi contra o Athletico-PR em 17 de outubro, por 1 a 0, com gol contra de Zé Ivaldo. Com gols de jogadores do próprio Tricolor, apenas diante da Chapecoense, por 2 a 1, em 7 de setembro.

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​A Chape, inclusive, é a adversária da rodada final do Brasileirão na próxima quinta-feira, às 21h30, em jogo que promete ter o Maracanã cheio. Uma vitória garante a vaga pelo menos na chamada pré-Libertadores e a disputa para ir diretamente à fase de grupos depende de outros resultados. Todas as últimas cinco vitórias do Flu foram no Rio.Na temporada passada, o rendimento fora de casa foi crucial para a ótima campanha que levou o Flu de volta à Libertadores após oito anos, com o time sendo o quinto melhor visitante. Como foi forte em casa também (terceiro melhor mandante), a equipe carioca se consolidou entre os primeiros. Em 2019 foram seis vitórias, três empates e 10 derrotas e em 2018 três vitórias, quatro empates e 12 derrotas.

- O torcedor cobra regularidade e nós também. Esses jogos fora de casa pesaram negativamente. Não conseguimos impor o mesmo ritmo que temos em casa, com o nosso torcedor. Foi uma cobrança em relação a tudo isso. Tentamos tudo, tentamos mobilizar durante a semana, mas não conseguimos. Todo mundo trabalhou para fazer de uma forma diferente, mas o primeiro tempo não aconteceu. Entrega total na última partida. Esquecer o que fizemos de ruim hoje, aproveitar os dias para conversar bastante, trazer o torcedor para o nosso lado - analisou Marcão após a derrota.