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Fluminense celebra presença de crias de Xerém na final da Champions League pela sexta vez seguida

Zagueiro Thiago Silva estará com o Chelsea na decisão do torneio diante do Manchester City, no fim deste mês, e foi criado pelo Tricolor...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:38

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 13:38
Crédito: Mailson Santana/FFC
Com a confirmação da classificação do Chelsea à final da Champions League, o Fluminense terá pela sexta vez seguida um "representante" em campo. Desta vez será o zagueiro Thiago Silva, criado nas categorias de base do clube, em Xerém. A decisão será no próximo dia 29, contra o Manchester City, em Istambul (TUR).
Veja como ficou a classificação da Champions League
No site oficial, o Flu enalteceu o feito das "crias" da casa. O Tricolor é, ao lado do Valencia, da Espanha, um dos únicos clubes do mundo com jogadores revelados em sua base presentes nas finais das últimas seis edições da Liga dos Campeões. São, ao todo, quatro títulos de jogadores de Xerém nos últimos cinco anos.
No ano passado, Thiago Silva também foi o representante do Fluminense, quando o Paris Saint-Germain acabou derrotado pelo Bayen de Munique na final por 1 a 0. Em 2019, Fabinho e o Liverpool foram campeões em cima do Tottenham. O lateral Marcelo levou a base tricolor aos holofotes nos títulos do Real Madrid contra Liverpool (2018), Juventus (2017) e Atlético de Madrid (2016).
Thiago jogou pelo Fluminense dos 13 aos 15 anos e não chegou a completar a formação profissional no clube. No entanto, retornou em 2006 e participou da campanha do título da Copa do Brasil em 2007 e do vice da Libertadores em 2008, quando saiu para o Milan (ITA).

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