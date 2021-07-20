Fluminense avalia contratação do atacante Léo Chú, do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio

O Fluminense está avaliando a contratação do atacante Léo Chú, do Grêmio. Ainda sem reforços no segundo semestre, apesar de estar atento ao mercado, o clube carioca procurou o jogador e tem o interesse na contratação por empréstimo. O contrato do jovem de 21 anos com o clube gaúcho é válido até fim de 2024. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.

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O L! apurou que há uma possibilidade de o negócio ser concretizado. Houve, inclusive, a sondagem sobre os valores. No entanto, neste momento não há negociação, apenas o monitoramento. Léo Chú estava emprestado na última temporada ao Ceará, onde fez 30 jogos, marcou três gols, deu seis assistências e foi titular.

Veja a tabela do Brasileirão O atacante chegou a receber proposta do Amiens, da Segunda Divisão da França, mas o Grêmio recusou e reintegrou o jogador após o retorno do empréstimo. Ele estava nos planos de Renato Gaúcho, mas acabou perdendo espaço após a chegada de Luiz Felipe Scolari. Léo Chú entrou entrou em apenas um dos três jogos sob o comando do treinador.Em situação delicada no Brasileirão, o Grêmio vive processo de cortes para enxugar o elenco.