Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense avalia contratação do atacante Léo Chú, do Grêmio

Tricolor chegou a sondar os valores e quer o atleta por empréstimo; jogador está sem espaço na equipe gaúcha e agrada a Roger Machado...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 20:12
Crédito: Lucas Uebel / Grêmio
O Fluminense está avaliando a contratação do atacante Léo Chú, do Grêmio. Ainda sem reforços no segundo semestre, apesar de estar atento ao mercado, o clube carioca procurou o jogador e tem o interesse na contratação por empréstimo. O contrato do jovem de 21 anos com o clube gaúcho é válido até fim de 2024. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
O L! apurou que há uma possibilidade de o negócio ser concretizado. Houve, inclusive, a sondagem sobre os valores. No entanto, neste momento não há negociação, apenas o monitoramento. Léo Chú estava emprestado na última temporada ao Ceará, onde fez 30 jogos, marcou três gols, deu seis assistências e foi titular.
Veja a tabela do Brasileirão O atacante chegou a receber proposta do Amiens, da Segunda Divisão da França, mas o Grêmio recusou e reintegrou o jogador após o retorno do empréstimo. Ele estava nos planos de Renato Gaúcho, mas acabou perdendo espaço após a chegada de Luiz Felipe Scolari. Léo Chú entrou entrou em apenas um dos três jogos sob o comando do treinador.Em situação delicada no Brasileirão, o Grêmio vive processo de cortes para enxugar o elenco.
O Fluminense conta com alguns atacantes no elenco. Além Fred, Gabriel Teixeira e Caio Paulista, os titulares, Abel Hernández, Raúl Bobadilla, Kayky, Luiz Henrique, John Kennedy, Matheus Martins e João Neto são outras alternativas para o técnico Roger Machado. A ideia do clube era contratar reforços antes das oitavas de final da Libertadores, mas não houve oportunidades bem avaliadas internamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados