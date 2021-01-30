Fluminense atropela Angra dos Reis na estreia do Carioca Feminino; Sub-18 também vence

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense estreou com uma expressiva goleada no Campeonato Carioca Feminino, neste sábado. Sob forte calor, o Tricolor bateu o Angra dos Reis por 21 a 1 em Xerém. Atual vice-campeão do torneio, o Flu volta a entrar em campo no próximo sábado, às 15h, contra a Portuguesa. No mesmo dia e horário, o Angra dos Reis enfrenta o Botafogo.

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Além do Flu, Flamengo, Vasco, Botafogo, América, Boavista/Zico 10, Portuguesa, Angra dos Reis e Viva Rio Pérolas Negras disputam a competição. O torneio é válido pelas temporadas de 2020 e 2021, já que a competição do ano passado acabou não acontecendo por conta da pandemia.

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O Carioca terá três fases: classificatória (Taça Guanabara), semifinal e final. Todos os times jogarão entre si na Taça Guanabara, em turno único. Ao final das nove rodadas, os quatro times mais bem colocados avançam à semifinal. O primeiro encara o quarto colocado, enquanto o segundo enfrenta o terceiro. A grande final será disputada no dia 27 de março. Vale lembrar que o campeão garante vaga no Brasileirão Feminino A-2. Caso o vencedor já esteja na A1 (como Flamengo e Botafogo), a classificação fica com o vice-campeão ou a equipe de classificação subsequente.SUB-18 TAMBÉM VENCE

No Campeonato Brasileiro Sub-18, a tarde também foi de vitória. O Tricolor bateu o Corinthians por 1 a 0, com gol de Lara Dantas. Com isso, a equipe segue em segundo no Grupo B, mas empata em pontos com o líder São Paulo, com seis para cada. Na segunda-feira, dia 1, as duas equipes voltam a se enfrentar. A partida está marcada para 10h30.

Nas partidas anteriores, as jovens do tricolor venceram o Grêmio na estreia e perderam para o São Paulo na segunda rodada.