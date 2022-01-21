Fluminense apresenta proposta de pagamento de dívidas trabalhistas aos credores

Em ritmo de reconstrução financeira, o Fluminense deu início ao plano de pagamento das dívidas trabalhistas no Regime Centralizado de Execuções (RCE). Nesta semana, o clube procurou os advogados dos credores para apresentar o planejamento e ouvir sugestões, que serão ajustadas à realidade da instituição. Assim, o clube efetuará pagamentos mensais e também um valor fixo anual. A inciativa será protocolada hoje no Poder Judiciário e deve sanar um terço dos passivos da instituição quando for concluída. - É um trabalho pioneiro do Fluminense. Há tempos nós vínhamos planejando com as equipes jurídica e financeira um programa que atendesse à realidade do clube e satisfizesse os credores. Preparamos o clube para este momento. Exigirá esforço, mas será cumprido com segurança e pontualidade. Na busca pelo consenso, optamos pelo caminho de chamar os credores para que eles tivessem ciência detalhada do que está sendo proposto e para que tivessem certeza de que o Fluminense honrará com os pagamentos propostos - disse Mário Bittencourt, presidente do Flu.