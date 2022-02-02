Fluminense anuncia treinador para o time feminino; Ricardo Silva assume temporariamente base e adulto

O Fluminense anunciou, nesta quarta-feira, a contratação de Ricardo Silva como novo treinador do time feminino. Ele assumirá temporariamente a equipe adulta e as categorias de base depois da saída de Thaissan Passos para o Corinthians e da demissão de Filipe Torres. A estreia da categoria Sub-20 está prevista para o dia 03 de maio, e da equipe principal para o dia 21 de maio.- Vejo uma temporada muito competitiva, com equipes mais estruturadas. Com as mudanças feitas pela CBF, os clubes buscaram se fortalecer em todos aspectos, da mesma forma que o Fluminense estará pronto. Venho para contribuir com as minhas experiências. Faremos um trabalho incrível, levando o Fluminense sempre ao topo - disse, ao site oficial.
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Formado em Educação Física, Ricardo trabalhou no Centro Olímpico SP de 2007 a 2010, dirigindo a equipe Sub-17, e posteriormente esteve à frente do projeto de Futebol Feminino da C.E. Vila Guarani, em parceria com a UniSantanna. De 2013 a 2015, o treinador comandou a equipe adulta do São Bernardo, e em 2017, primeiro ano do Campeonato Paulista Sub-17, foi técnico do União Suzano. O último trabalho foi na base feminina do Santos.