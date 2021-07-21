Fluminense anuncia pré-venda de livro sobre Xerém: 'Guerreiros nascem aqui'

Crédito: Comunicação/FCC

O Fluminense inicia, nesta quarta-feira, a pré-venda do novo livro, intitulado "Xerém – Guerreiros nascem aqui". A data foi escolhida em comemoração ao aniversário de 119 anos do clube. Trata-se de uma tiragem limitada e de venda exclusiva das lojas oficiais do clube. O exemplar custa R$ 149,90 e será entregue em até 30 dias após a compra. Sócios têm 10% de desconto.

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A obra pode ser adquirida na seção virtual ou nas seguintes unidades físicas da loja: Laranjeiras, Nova América, Maracanã, América Shopping, Park Campo Grande, Shopping Tijuca, Brasília, Niterói, Shopping São Gonçalo, Plaza Shopping, Norte Shopping, Shopping Grande Rio, Bangu Shopping e Madureira Shopping.

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O anúncio do novo livro foi feito em abril deste ano, no Dia Mundial do Livro. Está é a 19ª obra produzida pelo Flu-Memória. Assinada por Dhaniel Cohen e Carlos Santoro, a obra retrata o desenvolvimento do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, desde o seu início, na década de 1980, até se tornar celeiro de craques tricolores.Com cerca de 500 imagens exclusivas e, parte delas, inéditas, a obra é desenvolvida em 180 páginas, com formato quadrado (30x30). Além de ser o primeiro livro oficial de um clube centrado nas divisões de base, o material apresenta texto bilíngue, em português e inglês.