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futebol

Fluminense anuncia pré-venda de livro sobre Xerém: 'Guerreiros nascem aqui'

Comercialização começa nesta quarta-feira em comemoração ao aniversário de 119 anos do clube; exemplar custa R$ 149,90...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:43

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 12:43
Crédito: Comunicação/FCC
O Fluminense inicia, nesta quarta-feira, a pré-venda do novo livro, intitulado "Xerém – Guerreiros nascem aqui". A data foi escolhida em comemoração ao aniversário de 119 anos do clube. Trata-se de uma tiragem limitada e de venda exclusiva das lojas oficiais do clube. O exemplar custa R$ 149,90 e será entregue em até 30 dias após a compra. Sócios têm 10% de desconto.
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A obra pode ser adquirida na seção virtual ou nas seguintes unidades físicas da loja: Laranjeiras, Nova América, Maracanã, América Shopping, Park Campo Grande, Shopping Tijuca, Brasília, Niterói, Shopping São Gonçalo, Plaza Shopping, Norte Shopping, Shopping Grande Rio, Bangu Shopping e Madureira Shopping.
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O anúncio do novo livro foi feito em abril deste ano, no Dia Mundial do Livro. Está é a 19ª obra produzida pelo Flu-Memória. Assinada por Dhaniel Cohen e Carlos Santoro, a obra retrata o desenvolvimento do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, desde o seu início, na década de 1980, até se tornar celeiro de craques tricolores.Com cerca de 500 imagens exclusivas e, parte delas, inéditas, a obra é desenvolvida em 180 páginas, com formato quadrado (30x30). Além de ser o primeiro livro oficial de um clube centrado nas divisões de base, o material apresenta texto bilíngue, em português e inglês.
Desde 2012, a publicação de livros oficiais pelo Flu é tradição. Em 2020, por exemplo, o Time de Guerreiros recordou o tricampeonato brasileiro, que completou uma década. Além disso, a agremiação já lançou as produções "Estádio de Laranjeiras 100 anos - Aqui nasceu o futebol brasileiro" (2019), "O Maraca é nosso! - O Fluminense no Templo do Futebol" (2018), "Campeão Mundial - O Bravo Ano de 1952" (2017), "O Fluminense somos todos nós" (2016), "A camisa mais bonita do mundo" (2015) e "Nós somos a História" (2014), entre outras.

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