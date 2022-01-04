Fluminense anuncia Nathan como reforço para 2022

Nesta terça-feira, o Fluminense anunciou o sexto reforço para a temporada de 2022. O clube acertou o empréstimo de Nathan, meia de 25 anos do Atlético-MG, por uma temporada. Além do Tricolor, o Santos também ofereceu uma proposta, mas a oportunidade de jogar uma Libertadores pesou na decisão do jogador. Revelado pelo Athletico-PR, Nathan foi vendido para o Chelsea em 2015, mas não chegou a atuar pelo clube. Durante sua passagem na Europa, foi emprestado para o Vitesse, da Holanda, e Belenenses, de Portugal. Em 2018, voltou ao Brasil por empréstimo para o Atlético-MG. O jogador agradou e foi comprado pelo clube.