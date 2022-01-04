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futebol

Fluminense anuncia Nathan como reforço para 2022

Meia de 25 anos participou de 118 jogos com a camisa do Atlético-MG; Santos também tentou a contratação do jogador...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 18:49

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 18:49

Nesta terça-feira, o Fluminense anunciou o sexto reforço para a temporada de 2022. O clube acertou o empréstimo de Nathan, meia de 25 anos do Atlético-MG, por uma temporada. Além do Tricolor, o Santos também ofereceu uma proposta, mas a oportunidade de jogar uma Libertadores pesou na decisão do jogador. Revelado pelo Athletico-PR, Nathan foi vendido para o Chelsea em 2015, mas não chegou a atuar pelo clube. Durante sua passagem na Europa, foi emprestado para o Vitesse, da Holanda, e Belenenses, de Portugal. Em 2018, voltou ao Brasil por empréstimo para o Atlético-MG. O jogador agradou e foi comprado pelo clube.
No Galo, Nathan marcou 14 gols em 118 partidas até agora. Em três anos, conquistou um Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Estadual. Conhecido pela versatilidade, o meia também atua como volante, ponta e centroavante. Seu contrato com o clube mineiro vai até 2024.
Crédito: NathanfoianunciadocomoreforçodoFluminensepara2022(Divulgação/Fluminense

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