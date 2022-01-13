Fluminense anuncia contratação de Germán Cano, ex-Vasco, por duas temporadas

O Fluminense, enfim, tem um centroavante para 2022. Encaminhado nos últimos dias, o atacante Germán Cano foi anunciado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira. Ele assina contrato por duas temporadas e chega depois do fim do vínculo com o Vasco, onde disputou a Série B na última temporada.

Artilharia pesada: Cano treinou ao lado de Fred no primeiro dia dele pelo Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Cano vinha conversando com o Flu desde dezembro, quando definiu que não ficaria no Cruz-Maltino. As negociações chegaram a esfriar por conta das investidas do Tricolor em Ricardo Goulart, mas, sem o jogador, o argentino voltou a ser o grande foco. Ele chegou a conversar com Fortaleza e um clube árabe, porém, chega às Laranjeiras.

Aos 33 anos, Cano foi importante no Vasco, onde marcou 73 gols e deu quatro assistências, tornando-se o segundo estrangeiro com mais gols pelo clube. O primeiro ano foi o melhor, mesmo com o rebaixamento. Na última temporada, o jogador perdeu pênaltis importantes e foi pressionado, mas teve o apoio da torcida.