Fluminense anuncia contratação de Germán Cano, ex-Vasco, por duas temporadas

O Fluminense, enfim, tem um centroavante para 2022. Encaminhado nos últimos dias, o atacante Germán Cano foi anunciado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira. Ele assina contrato por duas temporadas e chega depois do fim do vínculo com o Vasco, onde disputou a Série B na última temporada.
Cano vinha conversando com o Flu desde dezembro, quando definiu que não ficaria no Cruz-Maltino. As negociações chegaram a esfriar por conta das investidas do Tricolor em Ricardo Goulart, mas, sem o jogador, o argentino voltou a ser o grande foco. Ele chegou a conversar com Fortaleza e um clube árabe, porém, chega às Laranjeiras.
Aos 33 anos, Cano foi importante no Vasco, onde marcou 73 gols e deu quatro assistências, tornando-se o segundo estrangeiro com mais gols pelo clube. O primeiro ano foi o melhor, mesmo com o rebaixamento. Na última temporada, o jogador perdeu pênaltis importantes e foi pressionado, mas teve o apoio da torcida.
Com a aposentadoria de Fred se aproximando, o Flu buscava um nome experiente para o setor. O camisa 9 tem contrato até julho, mas pode ficar dependendo da situação do clube na Libertadores. Outro concorrente é o jovem John Kennedy. Abel Hernández e Raúl Bobadilla não renovaram após o fim do vínculo em dezembro.