Fluminense anuncia a contratação do goleiro Fábio, ex-Cruzeiro

Agora é oficial. Fábio é o novo goleiro do Fluminense. O jogador foi anunciado na noite desta quarta-feira, através das redes sociais. Ele chegou ao Rio de Janeiro durante a tarde para realizar os exames e assinar contrato por uma temporada. Ídolo do Cruzeiro, ele deixou o clube após o fim do vínculo.- Só tenho a agradecer pela oportunidade de vestir a camisa do Fluminense, é uma enorme satisfação. A expectativa é gigantesca pela equipe que vem sendo formada, pelo planejamento que já vem desde o ano passado, com a conquista da vaga na pré-Libertadores. O torcedor com certeza está esperando muito dessa temporada e estou pronto para ajudar de todas as formas possíveis e fazer com que o ano de 2022 seja de muita alegria para a torcida tricolor. Que a gente possa comemorar bastante as conquistas - disse Fábio ao site do Fluminense.
Aos 41 anos, Fábio esteve em Minas por 17 temporadas e ficou livre no mercado após a decisão da nova diretoria de não renovar. Ele chegou a ficar muito próximo de reforçar o América-MG, que já preparava o anúncio, mas fechou com o Flu.
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