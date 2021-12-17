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Fluminense aguarda aval de Abel Braga para oficializar proposta por Elkeson, ex-Guangzhou Evergrande

Estafe do jogador informou que ainda não recebeu proposta da diretoria, que aguarda o parecer de Abel Braga; Elkeson é o maior artilheiro da Super Liga Chinesa...
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Publicado em 

17 dez 2021 às 18:14

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:14

Em busca de um atacante, o Fluminense monitora alguns jogadores. Entre os nomes está Elkeson, que atuava no chinês Guangzhou Evergrande. De acordo com o estafe do atleta, o clube aguarda o aval de Abel Braga, novo técnico do Tricolor, para oficializar uma proposta inicial. Além do clube, Botafogo e Palmeiras estão na disputa pela contratação. Elkeson foi pentacampeão da China pelo Guangzhou Evergrande e Shanghai SIPG, tendo se tornado o maior artilheiro da Super Liga Chinesa, com 122 gols em 185 partidas. Na última semana, o centroavante rescindiu o contrato com o antigo clube porque a Evergrande, principal investidora da instituição, enfrenta grave crise financeira e pode ir à falência. O antigo companheiro de equipe, Ricardo Goulart, também é de interesse do Fluminense.Nascido no Maranhão, o atacante teve passagens pelo Vitória e Botafogo, que o levaram ao futebol asiático, onde se tornou ídolo. Naturalizado chinês, Elkeson defende a seleção do país, e marcou quatro gols em 13 jogos até agora.
Crédito: ElkesonéomaiorartilheirodaSuperLigaChinesa(Foto:AFP

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