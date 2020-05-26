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Fluminense admite possibilidade de terminar o Carioca sem campeão

Mário Bittencourt ressaltou que a ideia é que o campeonato seja decidido em campo, mas reafirmou postura de não ter pressa pelo retorno dos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 17:14

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 17:14

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Forte na corrente pela cautela sobre o retorno do futebol, o Fluminense já admite a possibilidade de o Campeonato Carioca ser finalizado sem um campeão. Em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do SporTV, o presidente Mário Bittencourt declarou o desejo de que a competição seja definida dentro de campo, mas reafirmou a postura de que as partidas só voltem se houver condições de saúde para tal.
- A posição do Fluminense é no sentido de que, assim que tiver condições humanas, condições de saúda, condições de tranquilidade para jogadores, funcionários e população, a gente conclua o campeonato em campo. Se não houver a possibilidade, que seja encerrado sem campeão em 2020, como foi em vários outros países, que encerraram sem declarar campeão - disse Mário.
- Mas acredito que vamos concluir isso em breve, se as pessoas ficarem em casa. Logo ali na frente, seja em julho ou no início de agosto, com a curva descendo, com o comitê científico da prefeitura, do governo estadual e do governo federal derem garantia de retorno, se responsabilizando, a gente possa dar exemplo de que o futebol foi um dos setores que cumpriu a quarentena e respeitou a ciência. Nós não somos um setor essencial, em que pese ser uma atividade que todos brasileiros amam. Mas o posicionamento neste momento é de preservar vidas ao invés de se preocupar exclusivamente com a questão econômica - completou.E MAIS:Botafogo e Flu tentam barrar reunião da Ferj sobre retorno do futebolTricolores apoiam postura do Flu e criam campanha nas redes sociaisCom apoio do elenco, Flu se mantém firme por cautela em retornoPrefeitura do Rio diz ter aval dos clubes para liberar treinos; Flu negaO presidente do clube tricolor afirmou que o Fluminense quer reforçar a necessidade do isolamento social para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Flu e Botafogo são os dois clubes que fazem a corrente contra a volta dos jogos já no mês que vem, sem que haja uma redução significativa na curva de casos da COVID-19.
- Essa não é uma luta do Fluminense ou do Botafogo, é uma luta de todas as torcidas. É uma luta de todo o povo do Rio de Janeiro, de todo o povo brasileiro. Nossa intenção é pura e simplesmente mostrar à sociedade que o futebol está cumprindo e contribuindo com o isolamento social. O posicionamento do Fluminense é de salvar vidas, contribuindo com a sociedade, sendo exemplo para os jovens e para nossos atletas - finalizou. E MAIS:

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