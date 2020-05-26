Fluminense admite possibilidade de terminar o Carioca sem campeão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Forte na corrente pela cautela sobre o retorno do futebol, o Fluminense já admite a possibilidade de o Campeonato Carioca ser finalizado sem um campeão. Em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do SporTV, o presidente Mário Bittencourt declarou o desejo de que a competição seja definida dentro de campo, mas reafirmou a postura de que as partidas só voltem se houver condições de saúde para tal.

- A posição do Fluminense é no sentido de que, assim que tiver condições humanas, condições de saúda, condições de tranquilidade para jogadores, funcionários e população, a gente conclua o campeonato em campo. Se não houver a possibilidade, que seja encerrado sem campeão em 2020, como foi em vários outros países, que encerraram sem declarar campeão - disse Mário.

- Mas acredito que vamos concluir isso em breve, se as pessoas ficarem em casa. Logo ali na frente, seja em julho ou no início de agosto, com a curva descendo, com o comitê científico da prefeitura, do governo estadual e do governo federal derem garantia de retorno, se responsabilizando, a gente possa dar exemplo de que o futebol foi um dos setores que cumpriu a quarentena e respeitou a ciência. Nós não somos um setor essencial, em que pese ser uma atividade que todos brasileiros amam. Mas o posicionamento neste momento é de preservar vidas ao invés de se preocupar exclusivamente com a questão econômica - completou.E MAIS:Botafogo e Flu tentam barrar reunião da Ferj sobre retorno do futebolTricolores apoiam postura do Flu e criam campanha nas redes sociaisCom apoio do elenco, Flu se mantém firme por cautela em retornoPrefeitura do Rio diz ter aval dos clubes para liberar treinos; Flu negaO presidente do clube tricolor afirmou que o Fluminense quer reforçar a necessidade do isolamento social para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Flu e Botafogo são os dois clubes que fazem a corrente contra a volta dos jogos já no mês que vem, sem que haja uma redução significativa na curva de casos da COVID-19.