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Fluminense abre venda de ingressos para duelo contra o Atlético-GO; testes de Covid-19 ficam mais caros

Partida acontece neste sábado, às 16h30, no Maracanã; Diretoria do clube muda parceria com laboratório para sócios-torcedores...
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Publicado em 

07 out 2021 às 15:04

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 15:04

Crédito: Torcedores que optarem pelo teste de Covid-19 em Laranjeiras irão pagar R$10 a mais (Divulgação/Twitter Fluminense FC
Na última quarta-feira, o Fluminense reencontrou a torcida depois de 577 dias de portões fechados, na partida contra o Fortaleza, no Maracanã. No mesmo dia, o clube anunciou a abertura do check-in para o jogo de sábado. Embora os protocolos sigam os mesmos da última rodada, a diretoria optou por mudar o laboratório que aplica testes de Covid-19 em Laranjeiras, na sede do clube.+ Protocolo para troca de ingressos no Fluminense resulta em longas filas e torcedores atrasados para jogo
Para a última rodada, a diretoria realizou uma parceria com a Inside Diagnósticos, que ofereceu descontos especiais nos testes antígenos de Covid-19 para sócios-torcedores, feitos na casa do Tricolor entre terça e quarta-feira. Desta vez, o laboratório escolhido foi a MedLevensohn, que já faz outros tipos de exames para o Fluminense.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroDe acordo com a assessoria do clube, a mudança se deu para que o processo ocorra de forma mais ágil. Na última quarta-feira, diversos torcedores enfrentaram problemas com a confirmação de seus resultados e, consequentemente, na retirada do ingresso. A troca de empresa irá representar um aumento de R$ 10 reais na aplicação do exame, que foi de R$ 49,00 para R$59,00 reais.Neste sábado, o Fluminense enfrenta o Atlético-GO, às 16h30, no Maracanã. A partida, válida pela 25ª rodada do Brasileiro, será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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