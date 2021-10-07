Fluminense abre venda de ingressos para duelo contra o Atlético-GO; testes de Covid-19 ficam mais caros

Crédito: Torcedores que optarem pelo teste de Covid-19 em Laranjeiras irão pagar R$10 a mais (Divulgação/Twitter Fluminense FC

Na última quarta-feira, o Fluminense reencontrou a torcida depois de 577 dias de portões fechados, na partida contra o Fortaleza, no Maracanã. No mesmo dia, o clube anunciou a abertura do check-in para o jogo de sábado. Embora os protocolos sigam os mesmos da última rodada, a diretoria optou por mudar o laboratório que aplica testes de Covid-19 em Laranjeiras, na sede do clube.+ Protocolo para troca de ingressos no Fluminense resulta em longas filas e torcedores atrasados para jogo

Para a última rodada, a diretoria realizou uma parceria com a Inside Diagnósticos, que ofereceu descontos especiais nos testes antígenos de Covid-19 para sócios-torcedores, feitos na casa do Tricolor entre terça e quarta-feira. Desta vez, o laboratório escolhido foi a MedLevensohn, que já faz outros tipos de exames para o Fluminense.