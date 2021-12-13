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futebol

Florentin conta com Marcão para 2022, mas futuro do capitão é incerto

Jogador recebe sondagens e renovação fica em aberto com o time da Ilha do Retiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 15:22

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 15:22

O volante Marcão, do Sport, tem futuro indefinido para 2022. Com o contrato com o Leão da Ilha acabando no dia 31 de dezembro deste ano, o jogador começou a receber sondagens de outros clubes da elite do futebol brasileiro. Capitão do Rubro-Negro, o atleta é uma das prioridades de renovação do clube, como foi dito pelo próprio treinador Gustavo Florentin. Com esse futuro incerto, acabou despertando interesse em outros times pelas boas atuações que apresentou e por sua liderança em campo durante a atual temporada. A busca pelo camisa 77 se justifica pelos bons números que ele acumulou neste ano. Marcão aparece no top 4 dos melhores jogadores do Sport em todos os quesitos defensivos, como cortes (44), desarmes (54), interceptações (39) e divididas ganhas (150). O volante ficará fora da última rodada do Brasileirão contra o Athletico, por suspensão após levar o terceiro amarelo. Marcão completou 100 jogos com a camisa do time pernambucano recentemente, somando quatro anos e duas passagens pela equipe.
Crédito: Meio-campistadespertainteressadeclubesdaelite(Divulgação/AssessoriadeImprensa

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