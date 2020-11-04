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Flavio Tenius lamenta eliminação do Botafogo na Copa do Brasil: 'Muito doloroso para todos nós'

Técnico interino afirmou que não sabe se segue no comando da equipe na rodada de fim de semana no Brasileirão e culpou atuação no Nilton Santos: 'O problema foi o primeiro jogo'...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 21:54

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 21:54

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após empatar em 0 a 0 diante do Cuiabá, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil no placar agregado. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador interino Flávio Tenius lamentou as oportunidades perdidas e culpou a primeira atuação da equipe, na derrota no Nilton Santos, como fator determinante para eliminação.
- A gente teve dificuldade porque eles ficaram com dez jogadores no campo de defesa e atrapalhou. A gente tentou e criou várias oportunidades. A questão foi o primeiro jogo, onde a gente não teve uma postura de mata mata. A importância que seria uma vitória em casa. O problema maior não foi o jogo de hoje e sim o primeiro, no Nilton Santos - disse Flávio Tenius.
Apesar de ainda abatido pela eliminação, Flávio afirmou que não há tempo para lamentar e já pensou no fim de semana contra o Bahia. Questionado se continua no comando da equipe, o interino afirmou que ainda não existe nenhuma novidade em relação a isso.
- Muito doloroso para todos nós. Torcida, profissionais, atletas. Para o botafoguense é um resultado que ninguém esperava. Na Copa do Brasil, onde a gente tinha uma oportunidade boa de título, infelizmente a gente não conseguiu e estamos todos muito tristes. A vida segue, fim de semana já tem jogo. Não sei se continuarei à frente da equipe. Fui requisitado para ajudar nessas duas partidas. Ninguém me falou nada. Agora é esfriar a cabeça agora e amanhã pensar na frente, porque a vida não para - finalizou.
Ainda sem treinador definido, o Botafogo volta aos gramados no próximo domingo, às 18h15, diante do Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

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