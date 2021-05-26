Flamengo x Vélez Sarsfield: prováveis times, onde ver e palpites

Após comemorar o 37º título de Campeonato Carioca, o Flamengo quer evitar a ressaca que teve ao conquistar recentemente a Supercopa do Brasil, quando foi derrotado no jogo seguinte para o Vasco. Agora, a missão é internacional e diante do Vélez Sarsfield, em partida a ser realizada pela sexta e última rodada do Grupo G da Libertadores, às 21h desta quinta-feira (27), no Maracanã

Com 11 pontos somados, o Fla já tem a vaga assegurada às oitavas da Libertadores e brigará com o Vélez, segundo colocado, com nove pontos, pela liderança do grupo. Para o jogo, Rogério Ceni não poderá contar com dois constantes titulares recentes, Willian Arão e Bruno Henrique, ambos suspensos. Por outro lado, o goleiro Diego Alves voltou a ser relacionado e está à disposição do treinador.