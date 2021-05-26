Flamengo x Vélez Sarsfield: prováveis times, onde ver e palpites

Após comemorar o 37º título de Campeonato Carioca, o Flamengo quer evitar a ressaca que teve ao conquistar recentemente a Supercopa do Brasil, quando foi derrotado no jogo seguinte para o Vasco. Agora, a missão é internacional e diante do Vélez Sarsfield, em partida a ser realizada pela sexta e última rodada do Grupo G da Libertadores, às 21h desta quinta-feira (27), no Maracanã
Com 11 pontos somados, o Fla já tem a vaga assegurada às oitavas da Libertadores e brigará com o Vélez, segundo colocado, com nove pontos, pela liderança do grupo. Para o jogo, Rogério Ceni não poderá contar com dois constantes titulares recentes, Willian Arão e Bruno Henrique, ambos suspensos. Por outro lado, o goleiro Diego Alves voltou a ser relacionado e está à disposição do treinador.
FICHA TÉCNICA: FLAMENGO X VÉLEZ SARSFIELD
- Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data e hora: 27 de maio de 2021, às 21h (de Brasília)
- Árbitro: Leodan Gonzalez (URU)
- Onde assistir: Fox Sports e Facebook Watch
- FLAMENGO: Gabriel Batista (Diego Alves); Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Bruno Viana) e Filipe Luis; Diego (João Gomes), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni
- VÉLEZ SARSFIELD: Hoyos; De La Fuente (Guidara), Gianetti, Abram e Ortega; Cáseres, Mancuello, Bouzat e Almada; Janson e Lucero (Tarragona). Técnico: Maurício Pellegrino
- PALPITES: Na redação do LANCE!, 80% das pessoas apostam na vitória do Flamengo, enquanto 10% acreditam no triunfo do Vélez. O restante, 10%, em empate.