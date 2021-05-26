Flamengo x Vélez Sarsfield: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Arte LANCE!

Após comemorar o 37º título de Campeonato Carioca, o Flamengo quer evitar a ressaca que teve ao conquistar recentemente a Supercopa do Brasil, quando foi derrotado no jogo seguinte para o Vasco. Agora, a missão é internacional e diante do Vélez Sarsfield, em partida a ser realizada pela sexta e última rodada do Grupo G da Libertadores, às 21h desta quinta-feira, no Maracanã

+ Veja a tabela completa da LibertadoresCom 11 pontos somados, o Fla já tem a vaga assegurada às oitavas da Libertadores e brigará com o Vélez, segundo colocado, com nove pontos, pela liderança do grupo, onde o Rubro-Negro está invicto. Para o jogo, Rogério Ceni não poderá contar com dois constantes titulares recentes, Willian Arão e Bruno Henrique, ambos suspensos. Por outro lado, o goleiro Diego Alves voltou a ser relacionado e está à disposição do treinador.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 27 de maio de 2021, às 21h (de Brasília)Árbitro: Leodan Gonzalez (URU)Assistentes: Richard Trindad (URU) e Andres Nievas (URU)

Onde assistir: Fox Sports, canal da Conmebol Libertadores no Facebook Watch e Tempo Real do LANCE!. FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Gabriel Batista (Diego Alves), Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Bruno Viana) e Filipe Luis; Diego (João Gomes), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Desfalques: César, Renê e Thiago Maia.Suspensos: Bruno Henrique e Willian Arão.Pendurado: Diego.VÉLEZ SARSFIELD (Técnico: Maurício Pellegrino)Hoyos, De La Fuente (Guidara), Gianetti, Abram e Ortega; Cáseres, Mancuello, Bouzat, Almada, Janson e Lucero (Tarragona).

Desfalques: Luca Orellano e Ricky ÁlvarezSuspensos: NinguémPendurados: Pablo Galdames e Agustín Bouzat