futebol

Flamengo x São Paulo; prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Pela 19ª rodada do Brasileirão, equipes se enfrentam neste domingo, no Maracanã...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 18:00

LanceNet

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na rodada que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h no Maracanã. O duelo coloca frente a frente dois dos times com melhor aproveitamento: o de Dome Torrent e o de Fernando Diniz. A partida tem transmissão em Tempo Real do LANCE!.
O Rubro-Negro, com os mesmos 35 pontos em 18 rodadas do Internacional, está na segunda posição por conta do saldo de gols e tem um aproveitamento de 64,81% dos pontos. O Tricolor é o quinto, por sua vez, mas só disputou 15 rodadas até agora. São 27 pontos conquistados, um aproveitamento de 60% - o quarto melhor, acima do Fluminense, quarto lugar com 29 pontos e 53,7%.Confira mais informações da partida entre Flamengo e São Paulo:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 31 de outubro de 2020, às 16hÁrbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde ver: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)
Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Gerson, Daniel Cabral (João Gomes), Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.
Pendurados: Vitinho, Natan, João Lucas, Éverton Ribeiro e Gabriel BarbosaSuspensos: Thiago Maia e Willian ArãoLesionados: Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabriel Barbosa SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)​Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.
Pendurados: Daniel Alves, Igor Gomes, Luan, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê, Fernando Diniz e BrennerSuspensos: NinguémLesionados: Juanfran, Walce, Liziero, Rojas, Hernanes e Lucas Perri PALPITES: Na redação do LANCE!,

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil
Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana
Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES

