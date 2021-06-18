futebol

Flamengo x RB Bragantino: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 19:30

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 19:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ainda invictos no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da competição. O LANCE! acompanha a partida em Tempo Real.+ Brasileirão, Copas e mais: conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!Com Rogério Ceni de volta à beira do campo, o Flamengo defenderá a atual sequência de 16 jogos de invencibilidade. No meio de semana, a equipe venceu o Coritiba por 2 a 0 e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, são duas vitórias em duas partidas.
O Rubro-Negro, no entanto, segue com uma extensa lista de desfalques. Além dos cinco jogadores da Copa América, Ceni não poderá contar com Thiago Maia, César e Pedro, que voltou a treinar nesta sexta-feira, mas ainda não está liberado a atuar pelo protocolo sanitário da CBF.
O Red Bull Bragantino também chega com desfalques importantes. O meia Claudinho será poupado em função do grande desgaste físico nas últimas semanas, e o técnico Mauricio Barbieri cumprirá suspensão. Na última quarta-feira, a equipe venceu o Corinthians fora de casa e chegou aos oito pontos no Brasileirão (duas vitórias e dois empates).Confira mais informações da partida entre Flamengo e Bragantino:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 19 de junho de 2021, às 21hÁrbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Diego e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.
Desfalques: Thiago Maia, Pedro e César (em recuperação), Isla, Piris da Motta, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa (Copa América)Suspensos: NinguémPendurados: NinguémBRAGANTINO (Técnico: Claudio Maldonado)​Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Weverson); Raul, Lucas Evangelista e Pedrinho; Artur, Helinho e Ytalo.
Desfalques: Claudinho, Luan Cândido, Ligger, Jan Hurtado, Alerrandro, Gabriel Novaes, Weverton e Bruno Tubarão.Suspensos: Mauricio Barbieri (técnico)Pendurados: NinguémPALPITES: Na redação do LANCE!, 80% aposta na vitória do Flamengo, enquanto 10% acredita no empate e outros 10%, em triunfo do Red Bull Bragantino.

Este vídeo pode te interessar

