Flamengo x Oeste: prováveis times e onde assistir ao jogo da Copinha

Classificados nas primeira e segunda colocações do Grupo 29, Flamengo e Oeste, respectivamente, voltam a se enfrentar neste sábado, às 19h30, pela terceira fase da Copa SP de Futebol Júnior. Na fase de grupos, os times empataram em 3 a 3. A partida na Arena Barueri terá transmissão do Sportv.O reencontro entre os times é cercado por expectativa devido ao emocionante empate em 3 a 3. Na última terça, o Oeste abriu 3 a 0 aos 16 minutos, e o Flamengo reagiu após o intervalo, empatando aos 46 minutos da etapa final.

Flamengo e Oeste fizeram sete pontos no Grupo 29, mas os garotos do Ninho avançaram em primeiro da chave por conta do saldo de gols. Na segunda fase, o Rubro-Negro venceu o Náutico, por 1 a 0, enquanto o Oeste superou o IbraChina nos pênaltis (5 a 4), após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Quem avançar para as oitavas de final enfrentará o vencedor de Canaã e Juventus-SP, que também se enfrentam neste sábado, às 11h, na Rua Javari.FICHA TÉCNICAFLAMENGO X OESTE

Data e hora: 16 de janeiro de 2022, às 19h30Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Clayton de Oliveira DutraAssistentes: Paulo Cesar Modesto e Ademilson Lopes da Silva FilhoOnde assistir: SporTV e Rede VidaPROVÁVEL FLAMENGO (Técnico: Luiz Felipe Santos)​Bruno; Breno, Kayque Soares, Otávio e Richard; Igor Jesus, Kayke David e Victor Hugo; Petterson, Pedro Arthur e Mateusão.

PROVÁVEL OESTE (Técnico: Marcondes Paiva)Alê; Matheus Índio, Favorito, Alan e Luan Vitor; Negueba, Diogo Freitas e Motta; Kauã Jesus, Popó e Tite