Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis times, desfalques e onde assistir

Depois de uma atuação frustrante, mas com vitória, o Flamengo volta a campo às 19h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Nova Iguaçu, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. A tendência é que Paulo Sousa siga implementando o esquema do rodízio e acione novidades no time, o quarto colocado no Estadual, com dez pontos somados. Aliás, Sousa não deve contar novamente com David Luiz e Bruno Henrique, que, com limitações físicas e poupados visando a Supercopa do Brasil, no dia 20, ainda não estão treinando em tempo integral com o grupo (veja mais aqui). Por outro lado, Vitinho volta de suspensão, e Fabrício Bruno tende a estrear. FICHA TÉCNICAFlamengo x Nova Iguaçu - 6ª rodada do Carioca Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 13 de fevereiro de 2022, às 19hÁrbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Wallace Muller Santos​Onde assistir: Cariocão Play, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!