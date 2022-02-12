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futebol

Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis times, desfalques e onde assistir

Duelo será realizado às 19h deste domingo, pela 6ª rodada do Carioca, no Raulino...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2022 às 17:50
Depois de uma atuação frustrante, mas com vitória, o Flamengo volta a campo às 19h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Nova Iguaçu, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. A tendência é que Paulo Sousa siga implementando o esquema do rodízio e acione novidades no time, o quarto colocado no Estadual, com dez pontos somados. Aliás, Sousa não deve contar novamente com David Luiz e Bruno Henrique, que, com limitações físicas e poupados visando a Supercopa do Brasil, no dia 20, ainda não estão treinando em tempo integral com o grupo (veja mais aqui). Por outro lado, Vitinho volta de suspensão, e Fabrício Bruno tende a estrear. FICHA TÉCNICAFlamengo x Nova Iguaçu - 6ª rodada do Carioca Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 13 de fevereiro de 2022, às 19hÁrbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Wallace Muller Santos​Onde assistir: Cariocão Play, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!
> Veja e simule a tabela do Cariocão
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo Souza (Diego Alves); Gustavo Henrique, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Filipe Luís; Isla (Matheuzinho), Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Gabigol, Arrascaeta e Pedro.
Desfalques: Rodrigo Caio, Bruno Henrique (lesionados) e David LuizSuspenso: -Pendurados: Gustavo Henrique e Cleiton
NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)Luis Henrique, Léo, Gabriel Pinheiro, Gilberto, Rafinha, Vinícius Matheus, Vandinho, Dieguinho, Andrey, Luã Lucio e Samuel Granada.
Suspensos: -Pendurados: Luis Henrique, Gilberto, Vinicius Matheus e Samuel Granada
Crédito: Carioca:FlamengoenfrentaoNovaIguaçunestedomingo(Foto:ArteLANCE!

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