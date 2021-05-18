Flamengo x LDU: prováveis times, onde ver e palpites

Com a vaga às oitavas de final encaminhada, o invicto Flamengo chega para o confronto diante da LDU, nesta quarta-feira (19), às 21h, no Maracanã, sem o peso de vitória a qualquer custo para evitar sufoco na última rodada. O time de Rogério Ceni, que terá um número considerável de desfalques e Rodrigo Caio poupado, necessita apenas de um empate para assegurar a vaga matematicamente. Já uma hipotética vitória diante dos equatorianos também o garante como primeiro colocado do Grupo G. Do outro lado, a Liga de Quito joga a última ficha para se manter vivo no torneio.
FICHA TÉCNICA: FLAMENGO X LDU
- Data/Hora: 19/05/2021, às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- Onde assistir: Fox Sports e Facebook Watch
- FLAMENGO: Gabriel Batista; Isla, Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni
- LDU: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Luis Caicedo, Moisés Corozo e Ándersson Ordóñez; Ezequiel Piovi, Jordy Alcivar, Christian Cruz e Matiás Zunino; Cristian Martínez Borja e Billy Arce. Técnico: Pablo Repetto
- PALPITES: Na redação do LANCE!, 60% apostam na vitória do Flamengo, 30%, em empate, enquanto o restante, 10%, em triunfo da LDU.