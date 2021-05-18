Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Libertadores

Flamengo x LDU: prováveis times, onde ver e palpites

Invicto na Libertadores, Rubro-Negro recebe a Liga de Quito nesta quarta-feira (19), às 21h, e se garante nas oitavas como líder do Grupo G em caso de vitória no Maracanã
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 20:10

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 20:10

Flamengo e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (19), no Maracanã Crédito: Arte LANCE!
Com a vaga às oitavas de final encaminhada, o invicto Flamengo chega para o confronto diante da LDU, nesta quarta-feira (19), às 21h, no Maracanã, sem o peso de vitória a qualquer custo para evitar sufoco na última rodada. O time de Rogério Ceni, que terá um número considerável de desfalques e Rodrigo Caio poupado, necessita apenas de um empate para assegurar a vaga matematicamente. Já uma hipotética vitória diante dos equatorianos também o garante como primeiro colocado do Grupo G. Do outro lado, a Liga de Quito joga a última ficha para se manter vivo no torneio.

FICHA TÉCNICA: FLAMENGO X LDU

  • Data/Hora: 19/05/2021, às 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Alexis Herrera (VEN) 

  • Onde assistir: Fox Sports e Facebook Watch 

  • FLAMENGO: Gabriel Batista; Isla, Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni 
  • LDU: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Luis Caicedo, Moisés Corozo e Ándersson Ordóñez; Ezequiel Piovi, Jordy Alcivar, Christian Cruz e Matiás Zunino; Cristian Martínez Borja e Billy Arce. Técnico: Pablo Repetto 

  • PALPITES: Na redação do LANCE!, 60% apostam na vitória do Flamengo, 30%, em empate, enquanto o restante, 10%, em triunfo da LDU.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Libertadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados