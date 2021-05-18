Flamengo x LDU: prováveis times, onde ver e palpites

Com a vaga às oitavas de final encaminhada, o invicto Flamengo chega para o confronto diante da LDU, nesta quarta-feira (19), às 21h, no Maracanã, sem o peso de vitória a qualquer custo para evitar sufoco na última rodada. O time de Rogério Ceni, que terá um número considerável de desfalques e Rodrigo Caio poupado, necessita apenas de um empate para assegurar a vaga matematicamente. Já uma hipotética vitória diante dos equatorianos também o garante como primeiro colocado do Grupo G. Do outro lado, a Liga de Quito joga a última ficha para se manter vivo no torneio.