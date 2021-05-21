Flamengo x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

É hora de definir o campeão do Campeonato Carioca de 2021! Após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo da final, Flamengo e Fluminense voltam a enfrentar neste sábado com a situação em aberto. A segunda partida da decisão será às 21h05 (de Brasília), no Maracanã, e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

+ Briga por público, provocações e mais: veja 10 capítulos recentes quentes da rivalidade entre Flamengo e FluminenseAtual campeão e em busca do Hexa-Tri, o Flamengo chega ao duelo decisivo após garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores na última quarta-feira. O empate por 2 a 2 com a LDU, no entanto, intensificou a pressão da torcida em cima de Rogério Ceni e da defesa, que acumula números ruins no início da temporada. Poupado no meio de semana, Rodrigo Caio volta a ficar à disposição do treinador.

O Fluminense, por outro lado, perdeu para o Junior Barranquilla na terça-feira, interrompeu a série de 11 jogos de invencibilidade e não conseguiu carimbar a vaga no mata-mata da Libertadores. Assim, o Tricolor chega ao Fla-Flu com um olho também na partida decisiva contra o River Plate, na próxima terça-feira, na Argentina. Mesmo assim, diante da possibilidade real de conquistar um título sobre o rival, Roger Machado usará força máxima na final deste sábado.Confira a ficha técnica de Flamengo x Fluminense:

Data e hora: 22/05/2021, às 21h05Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa FarinhaÁrbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga

Onde assistir: Record, canais de pay-per-view e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Gabriel Batista, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel

Desfalques: Diego Alves (fibrose), César (cirurgia no joelho), Renê (lesão muscular) e Thiago Maia (cirurgia no joelho)​Pendurados: João GomesSuspensos: NinguémFLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yago Felipe, Martinelli e Cazares (Nenê); Luiz Henrique, Fred e Kayky.

Desfalques: John Kennedy (transição após Covid-19), Hudson (lesão ligamentar) e Yuri (transição)Pendurados: Wellington, Yago, Biel e Raúl BobadillaSuspensos: Ninguém