Flamengo x Coritiba: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Para fechar a conta e definir o 16º e último classificado para as oitavas de final, Flamengo e Coritiba se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O de ida foi vencido pelos cariocas, por 1 a 0, portanto o Rubro-Negro joga por um empate para avançar, enquanto o Coxa necessita de uma vitória por dois gols de diferença.Desta vez a atuar em casa, o Flamengo segue recheado de desfalques, seja pela Data Fifa ou por conta da Covid-19 - incluindo o técnico Rogério Ceni, tanto que Maurício Souza seguirá à beira do campo. Por sua vez, o Coritiba, que precisará vazar a rede do Fla, o que não ocorre há quatro jogos, não terá o zagueiro Nathan Ribeiro, suspenso, já que foi expulso no confronto de ida. + Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!