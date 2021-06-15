Flamengo x Coritiba: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Para fechar a conta e definir o 16º e último classificado para as oitavas de final, Flamengo e Coritiba se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O de ida foi vencido pelos cariocas, por 1 a 0, portanto o Rubro-Negro joga por um empate para avançar, enquanto o Coxa necessita de uma vitória por dois gols de diferença.Desta vez a atuar em casa, o Flamengo segue recheado de desfalques, seja pela Data Fifa ou por conta da Covid-19 - incluindo o técnico Rogério Ceni, tanto que Maurício Souza seguirá à beira do campo. Por sua vez, o Coritiba, que precisará vazar a rede do Fla, o que não ocorre há quatro jogos, não terá o zagueiro Nathan Ribeiro, suspenso, já que foi expulso no confronto de ida. + Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!
Confira mais informações da partida entre Flamengo e Coritiba:
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 16 de junho de 2021, às 21h30Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Flávio Gomes Barroca e Lorival Candido das Flores (ambos do RN)
Onde ver: Globo, SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Diego Alves, Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.
Desfalques: César, Thiago Maia, Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e Rogério Ceni. Suspensos: -Pendurados: -
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Wilson; Igor, Wellington Carvalho, Luciano Castan e Romario; William Farias e Val; Dalberto, Rafinha e Waguininho; Léo Gamalho.
Desfalques: Alex Muralha e Gustavo Bochecha (fora da Copa do Brasil)Suspenso: Nathan RibeiroPendurados: -
PALPITES: Na redação do LANCE!, 90% dos votantes apostam na classificação do Flamengo, enquanto 10% acreditam no avanço do Coritiba.