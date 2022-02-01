Flamengo x Boavista: prováveis times, desfalques e onde assistir

Chegou a hora. Nesta quarta, às 19h15, o técnico Paulo Sousa faz sua estreia no comando do Flamengo, que, com o grupo principal pela primeira vez na temporada, enfrentará o Boavista, no Raulino de Oliveira, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O confronto tem transmissão em Tempo Real do LANCE!.> Marinho é do Flamengo; veja os 16 jogadores mais valiosos do Rubro-NegroDepois de duas rodadas atuando com os Garotos do Ninho - que venceram a Portuguesa e empataram com o Volta Redonda -, o Flamengo entrará em campo com algumas das principais estrelas. Isso porque, em sua estreia, Paulo Sousa não terá Rodrigo Caio, Gabigol e Arrascaeta, entre outros, à disposição.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWFICHA TÉCNICAFLAMENGO X BOAVISTA
Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta RedondaData e hora: 2 de fevereiro de 2022, às 19h15Árbitro: Maurício Machado Coelho JuniorAssistentes: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de A. Tavares dos ReisOnde assistir: Cariocão Play, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!
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FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia), Andreas Pereira, Diego e Vitinho (Marinho); Bruno Henrique e Pedro.
Desfalques: Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla (Eliminatórias Sul-Americanas), Rodrigo Caio (recuperação) e Ramon (transição).
BOAVISTA (Técnico: Leandrão) Ary; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Bull; Marquinho, Ralph e Biel; Matheus Alessandro, Marquinhos e Di María.
Desfalque: Fernando (suspenso).