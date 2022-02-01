Flamengo x Boavista: prováveis times, desfalques e onde assistir

Chegou a hora. Nesta quarta, às 19h15, o técnico Paulo Sousa faz sua estreia no comando do Flamengo, que, com o grupo principal pela primeira vez na temporada, enfrentará o Boavista, no Raulino de Oliveira, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O confronto tem transmissão em Tempo Real do LANCE!.> Marinho é do Flamengo; veja os 16 jogadores mais valiosos do Rubro-NegroDepois de duas rodadas atuando com os Garotos do Ninho - que venceram a Portuguesa e empataram com o Volta Redonda -, o Flamengo entrará em campo com algumas das principais estrelas. Isso porque, em sua estreia, Paulo Sousa não terá Rodrigo Caio, Gabigol e Arrascaeta, entre outros, à disposição.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWFICHA TÉCNICAFLAMENGO X BOAVISTA