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Copa do Brasil

Flamengo x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e onde assistir

Duelo entre os times de Renato Gaúcho e Alberto Valentim, no Maracanã, nesta quarta-feira (27), decide uma vaga na final da Copa do Brasil de 2021

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 18:15
Athletico-PR e Flamengo empataram em 2 a 2 na Arena da Baixada
Athletico-PR e Flamengo empataram em 2 a 2 na Arena da Baixada Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Nesta quarta-feira (27), Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no Maracanã, às 21h30, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Como o confronto de ida terminou em 2 a 2 - e não há critério do gol marcado fora -, um novo empate leva o duelo para os pênaltis.
Pelo lado do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Arrascaeta, David Luiz e Pedro. O meia já deu início às atividades com bola no campo, mas segue de fora. O zagueiro, por sua vez, não está inscrito na competição. Já o atacante precisou passar por uma artroscopia para reparo da lesão no menisco medial do joelho direito. As boas notícias ficam por conta de Bruno Henrique e Gabigol. A dupla treinou normalmente na última segunda-feira e, assim, está à disposição do técnico Renato Gaúcho para o jogo.
Pelo lado do Athletico-PR, o técnico Alberto Valentim terá a volta de Christian, que cumpriu suspensão automática na partida de ida. Entretanto, Bissoli e Pedrinho já defenderam outros clubes na competição - o Cruzeiro e o Vitória, respectivamente. Portanto, ficarão de fora.

FICHA TÉCNICA: FLAMENGO x ATHLETICO-PR

  • Data e horário: 27/10/2021, às 21h30
  • Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)
  • Onde assistir: TV Gazeta, SporTV 1 e Premiere 

  • FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Diego), Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho. 

  • ATHLETICO-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer. Técnico: Alberto Valentim

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