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futebol

Flamengo vive o seu maior jejum de vitórias desde 2018

Rubro-Negro foi derrotado pelo São Paulo nessa quarta-feira...

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 08:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 08:15
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Ainda não foi dessa vez que Rogério Ceni conquistou a sua primeira vitória como técnico do Flamengo. Em seu retorno ao Morumbi, enfrentando o São Paulo, clube onde se tornou ídolo como jogador, o treinador não conseguiu impedir a derrota do Rubro-Negro por 3 a 0 e a consequente eliminação na Copa do Brasil - já havia perdido o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1. Essa foi a quarta partida consecutiva do time sem vitórias, uma marca negativa rara nos últimos anos.
Antes da atual sequência ruim, o Flamengo não passava quatro jogos sem saber o que é vencer desde abril de 2018, quando empatou com Fluminense (1 a 1), Vitória (2 a 2) e Santa Fe (1 a ) e perdeu para o Botafogo (1 a 0). Paulo César Carpegiani e Maurício Barbieri comandaram o time nesse período.
A série atual é ainda pior do que a de dois anos atrás. Atualmente, a equipe acumula três derrotas - São Paulo, duas vezes, e Atlético Mineiro - e somente um empate - 1 a 1 com o Atlético Goianiense -, algo que não acontecia desde agosto de 2017, com Zé Ricardo no comando, quando foi derrotado duas vezes pelo Santos e uma pelo Vitória - empatou com o Corinthians.
SÉRIE SEM VITÓRIAS DO FLAMENGO EM 2020
- 08/11/2020 - Atlético-MG 4x0 Flamengo- 11/11/2020 - Flamengo 1x2 São Paulo- 14/11/2020 - Flamengo 1x1 Atlético-GO- 18/11/2020 - São Paulo 3x0 Flamengo
SÉRIE SEM VITÓRIAS DO FLAMENGO EM 2018
- 22/03/2018 - Fluminense 1x1 Flamengo- 28/03/2018 - Flamengo 0x1 Botafogo- 14/04/2018 - Vitória 2x2 Flamengo- 18/04/2018 - Flamengo 1x1 Santa Fe-COL

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