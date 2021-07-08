Flamengo vence o Atlético-MG fora de casa e abre vantagem nas quartas do Brasileiro Sub-17

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo saiu na frente na disputa por uma vaga nas semifinais do Brasileiro Sub-17. Nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, os "Garotos do Ninho" se destacaram pela eficiência e venceram o Atlético-MG por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final. Os gols da vitória foram marcados por Victor Hugo, em bela cobrança de falta, e Darlan.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoO jogo de volta será na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença para garantir a vaga na semifinal do Brasileirão Sub-17.

O JOGO

Atuando em casa, o Atlético-MG teve mais a posse de bola e a iniciativa no primeiro tempo, mas foi o Flamengo quem teve mais chances claras e conseguiu abrir o placar aos 14 minutos de jogo. Em falta na entrada da área, Victor Hugo finalizou com categoria, no ângulo direito do goleiro Robert, e deu a vantagem para o Rubro-Negro.

Após o intervalo, o jogo seguiu equilibrado e ambas as equipes tiveram chances de balançar as redes. Aos nove minutos, o atacante Isaac, do Atlético, levou perigo com chute de dentro da área, mas o goleiro Dyogo fez grande defesa e salvou o Flamengo.

Na reta final da partida, os times mostraram certa queda na intensidade e no nível físico, e as chances passaram a ser mais escassas. Quando o jogo se encaminhava para o 1 a 0, o Rubro-Negro conseguiu aumentar a vantagem aos 42 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio, Darlan levou a melhor na disputa pelo alto e garantiu a vitória de 2 a 0.

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