Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo vence o Atlético-MG fora de casa e abre vantagem nas quartas do Brasileiro Sub-17
futebol

Flamengo vence o Atlético-MG fora de casa e abre vantagem nas quartas do Brasileiro Sub-17

Com gols de Victor Hugo e Darlan, Rubro-Negro faz 2 a 0 e poderá até perder por um gol de diferença para garantir a vaga na semifinal...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:26
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo saiu na frente na disputa por uma vaga nas semifinais do Brasileiro Sub-17. Nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, os "Garotos do Ninho" se destacaram pela eficiência e venceram o Atlético-MG por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final. Os gols da vitória foram marcados por Victor Hugo, em bela cobrança de falta, e Darlan.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoO jogo de volta será na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença para garantir a vaga na semifinal do Brasileirão Sub-17.
O JOGO
Atuando em casa, o Atlético-MG teve mais a posse de bola e a iniciativa no primeiro tempo, mas foi o Flamengo quem teve mais chances claras e conseguiu abrir o placar aos 14 minutos de jogo. Em falta na entrada da área, Victor Hugo finalizou com categoria, no ângulo direito do goleiro Robert, e deu a vantagem para o Rubro-Negro.
Após o intervalo, o jogo seguiu equilibrado e ambas as equipes tiveram chances de balançar as redes. Aos nove minutos, o atacante Isaac, do Atlético, levou perigo com chute de dentro da área, mas o goleiro Dyogo fez grande defesa e salvou o Flamengo.
Na reta final da partida, os times mostraram certa queda na intensidade e no nível físico, e as chances passaram a ser mais escassas. Quando o jogo se encaminhava para o 1 a 0, o Rubro-Negro conseguiu aumentar a vantagem aos 42 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio, Darlan levou a melhor na disputa pelo alto e garantiu a vitória de 2 a 0.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Escalação do Flamengo: Dyogo, Samuel (JP), Kauã Moura, Darlan e Zé Welinton (Pedro Turini (Diego Clemente)); Vitor Müller, Matheus França e Victor Hugo (Dudu); Rodriguinho (Marquinhos), Mateusão e Petterson.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados