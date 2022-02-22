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futebol

Flamengo vê resposta animadora em meio ao interesse pelo goleiro Santos

Chegada de um goleiro foi definida como prioridade ainda na chegada de Paulo Sousa
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Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 17:17
Ainda antes de iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu, Paulo Sousa já havia constatado três carências no elenco: goleiro, zagueiro e volante. Para a defesa, o Flamengo já contratou (Fabrício Bruno), mas faltam chegadas para os outros setores, e Santos, arqueiro do Athletico-PR, é alvo e pode ter a sua saída facilitada pelo clube paranaense.
Em entrevista ao portal "Tretis", Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico, indicou que o Furacão não fará jogo duro caso o Flamengo acelere as tratativas pela contratação do goleiro de 31 anos, avaliado em cerca de 3,5 milhões de euros, de acordo com o site especializado "Transfermarkt", atualmente:
- Nós não queremos prejudicar o menino - disse Petraglia, em alusão à boa e longeva relação de Santos com o Athletico, que dura mais de 14 anos.
Aos 23 anos, Hugo Souza tem sido o titular do Flamengo neste início de temporada, enquanto Diego Alves tem amargado a reserva. O jovem oscila (vem de falha na Supercopa do Brasil), mas segue respaldado por Paulo Sousa:
- Não acham que o Hugo teve muito bem neste jogo em termos de concentração dentro da idade que ele tem? Teve muito sereno, se posicionou bem, defendeu dois pênaltis, deu a oportunidade de podermos ganhar - falou Paulo Sousa, logo após o vice diante do Atlético-MG, domingo último.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Aliás, Santos tem o aval de Paulo Sousa para a possível contratação (veja mais aqui). A ver os próximos capítulos.
Crédito: SantostemfeitoboastemporadasdefendendooAthletico(GustavoOliveira/athletico.com.br

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