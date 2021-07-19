Flamengo vê novo horizonte com atuação coletiva impecável e 'reforços' para a Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Se condizentes barulhos das cornetas soaram mesmo com a vitória sobre o Defensa y Justicia, na última quarta, desta vez, após o massacre sobre o Bahia, na noite passada, o horizonte contém um cenário mais otimista. A atuação coletiva do Flamengo em Salvador foi impecável, equilibrada e de alto nível em todos os setores, que ainda serão "reforçados" para a decisão nas oitavas da Libertadores.placeholderContra o Bahia, a estratégia dominante funcionou e não trouxe contrapesos, como espaços deixados atrás na transição defensiva. Em relação a passes trocados, foram 631, com 92.5% de aproveitamento, sendo que a média do time no Brasileiro, de acordo com o Footstats, é de 526 por partida.

AS PERCEPTÍVEIS EVOLUÇÕES​Na zaga, Léo Pereira e Gustavo Henrique iniciaram como titulares no segundo jogo com Renato Gaúcho. Em ambos, o Flamengo não foi vazado, mas a evolução vista neste domingo foi perceptível. Os dois parecem ter dado um "restart" nesta transição de trabalho, pois esbanjaram confiança, tanto pelo alto, quanto em duelos pelo chão. E foram elogiados por Renato:

- Já havia falado na minha chegada. Eu gosto muito de conversar com o jogador, saber o que está se passando, o que está acontecendo. E acima de tudo tenho passado muita confiança para eles. Mostrado bastantes vídeos, já que não temos tido muito tempo para treinamento. Tenho corrigido eles em alguns aspectos que acho que vinham cometendo algum tipo de erro.

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- É fundamental o chefe passar confiança. Corrigir, como tenho feito, e passar confiança. Eles não chegaram no Flamengo à toa, e sim pela qualidade deles nos clubes. Têm total confiança minha, como o Bruno Viana e o Rodrigo Caio. Nos últimos dois jogos se comportaram bem melhor. Estiveram ainda mais seguros. Não tomamos gols em dois jogos, e isso é importante para toda a equipe, mas principalmente para a dupla de zaga. Isso é fundamental - completou o técnico.

Os dois primeiros estão em reta final de tratamento de suas respectivas lesões, enquanto o volante não passa por contratempos físicos, mas esteve poupado do jogo deste fim de semana ao "seguir a programação de retorno gradual, com fortalecimento do joelho", segundo informou o Flamengo.

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