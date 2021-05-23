Flamengo vê Atlético de Madrid na briga por Gerson, e Braz avisa sobre Marseille: 'Ainda não tem nada'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo segue fazendo história ao empilhar taças. A última a ser levantada foi a do Campeonato Carioca, no último sábado, cuja a partida, vencida sobre o Fluminense, pode ter sido a última de Gerson pelo clube. Com negociações a todo vapor com o Olympique de Marseille, da França, o clube vê agora o Atlético de Madrid entrar na briga pelo camisa 8.Nos bastidores, é sabido que o Flamengo está inclinado a aceitar a proposta do Marseille, de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 163 milhões), além de mais 5 milhões de euros de bonificações posteriores. Gerson, por sua vez, ainda não se mostrou propenso a ir para a França, embora ainda haja uma conversa tida como definitiva com o Marseille, Fla e seu pai e agente, Marcão.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid surge nos bastidores com ímpeto, pois o recente campeão espanhol está disposto a oferecer uma proposta maior, porém com vencimentos mensais inferiores em relação ao Olympique de Marseille (cerca de R$ 3 milhões). A informação inicial é do site "TNT Sports".

A novela envolvendo o Olympique de Marseille dura cerca de duas semanas. Jorge Sampaoli e Pablo Longoria, técnico e presidente do clube, respectivamente, já entraram em contato diretamente com o atleta de 24 anos para tentar convencê-lo a aceitar a oportunidade, inclusive.

Já Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou sobre o assunto publicamente, assim como Rogério Ceni, que ratificou o pedido pela permanência de Gerson. O dirigente foi direto na resposta:

- Na França, eles podem falar o que quiser, a gente ainda vai analisar. Ainda não tem nada. Hoje a gente vai comemorar o tricampeonato carioca - falou o dirigente rubro-negro.

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Em alta no Flamengo e convocado para a Seleção Brasileira olímpica, Gerson está numa significativa vitrine e desejado em meio à iminente abertura da janela de transferências europeia. Ceni sabe da real possibilidade de não contar com o meio-campista a partir de junho, tanto que já fala em busca de um substituto no mercado nacional.

Números de Gerson pelo Flamengo: