Flamengo vai mal e é eliminado pelo Oeste na Copinha

Na primeira fase, um eletrizante empate (3x3) pela fase de grupos da Copinha. E, neste sábado, Flamengo e Oeste se reencontraram, desta vez pela terceira fase da competição de base, e foi o clube paulista que saiu com a vaga, na Arena Barueri, após vencer por 2 a 0, com gols de Popó e Reifit.
O adversário do Oeste nas oitavas será o Canaã, que eliminou o Juventus-SP.ZERO PREVALECEU
A etapa inicial foi marcada por poucas oportunidades claras. Cada equipe teve uma, sendo que o Oeste teve a primeira, com Popó, depois de receber entre zagueiros, se enrolar já dentro da área e chutar prensado. Já a do Fla foi na casa dos 25 minutos: o zagueiro Otávio conseguiu furar o ferrolho dos paulistas após belo lançamento, não aproveitado pelo talentoso Petterson. O goleiro Alê fez boa defesa, e ele voltou a segurar em arremate posterior de Victor Hugo.
O GOLPE QUE NOCAUTEOU
O reinício de partida foi marcado por busca de soluções por parte do técnico do Flamengo, Luiz Felipe Santos, que não demorou a promover mudanças após constatar que o jogo estava emperrado (para os dois times). No entanto, um dos jogadores que saíram do banco, o lateral Samuel, comprometeu minutos depois, pois um domínio errado permitiu que o Oeste recuperasse a bola: Kauã a roubou, arrancou no fundo e serviu para Popó marcar o seu sexto gol no torneio (um dos artilheiros). O xará do pugilista nocauteava os cariocas ali.
OESTE MATA O JOGO
Principal goleador e esperança de um time remendado, já que sete jogadores deixaram a Copinha no decorrer da competição para integrar o elenco profissional, Mateusão foi neutralizado com certa facilidade, tanto que o centroavante nem chegou perto de estudar a rede, apesar do esforço e movimentação intensa. Aliás, o competitivo Oeste foi mais organizado durante toda a peleja e fez por merecer a vaga, carimbada depois de outro gol.
Já nos acréscimos, sem sofrer riscos, o Oeste acreditou em outro erro na saída de bola do Flamengo. Igor Jesus perdeu a bola, como último homem, e Reifit foi até a área para tocar com categoria e sacramentar a classificação.
FICHA TÉCNICAFLAMENGO X OESTEData e hora: 15 de janeiro de 2022, às 19h30Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Clayton de Oliveira DutraAssistentes: Paulo Cesar Modesto e Ademilson Lopes da Silva FilhoCartões amarelos: Petterson, Victor Hugo, Igor Jesus, Cassiano (FLA) / Negueba, Kauã Jesus, Popó, Alan, João Felipe (OES)Cartões vermelhos: -
GOLS: Popó, 18'/2ºT (0-1); Reifit, 46'/2ºT (0-2)
FLAMENGO (Técnico: Luiz Felipe Santos)Bruno; Breno (Samuel, 13'/2ºT), Kayque Soares, Otávio e Richard; Igor Jesus, Kayke David (Pedrinho, 21'/2ºT) e Pedro Arthur (Camilo, 21'/2ºT); Petterson (Carlos Daniel, 13'/2ºT), Victor Hugo (Cassiano, 36'/2ºT) e Mateusão.
OESTE (Técnico: Marcondes Paiva)Alê; Matheus Índio (Rodrigo, 47'/2ºT), Favorito, Alan e Luan Vitor; Negueba (Lucas Bonifácio, 47'/2ºT), Diogo Freitas e Motta (Reifit, 29'/2ºT); Kauã Jesus (João Felipe, 41'/2ºT), Popó (Marcos, 41'/2ºT) e Tite.