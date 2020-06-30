Flamengo vai à Justiça e pede indenização do Governo por conta de meia-entrada

Crédito: Divulgação / Presidência da República

O departamento jurídico do Flamengo segue ativo nos bastidores. Além do imbróglio com a Rede Globo, o clube entrou com uma ação contra a União pedindo indenização do Governo Federal em cima dos valores de meia-entrada que praticou nos últimos cinco anos em suas partidas. A informação inicial é do site "Esporte News Mundo".

No caso, que corre na 19ª Vara Federal do Rio da Justiça Federal do Rio de Janeiro, o Flamengo deseja que seja reconhecido que, "na qualidade de clube privado", não tenha o "dever de participar do custeio da meia entrada instituída por lei para dar acesso à cultura".

Assim, o Rubro-Negro deseja que o Governo seja condenado a "indenizar os valores", pois o clube:

- Deixou de receber por conta da concessão do benefício da meia-entrada, na proporção de 100% do total do desconto dado (50% de cada ingresso vendido), nos últimos cinco anos, a contar da data de propositura da presente ação - diz trecho do documento emitido pelo Flamengo.