Flamengo vai à Justiça e pede indenização do Governo por conta de meia-entrada

O departamento jurídico do Flamengo segue ativo nos bastidores. Além do imbróglio com a Rede Globo, o clube entrou com uma ação contra a União pedindo indenização do Governo Federal em cima dos valores de meia-entrada que praticou nos últimos cinco anos em suas partidas. A informação inicial é do site "Esporte News Mundo".
No caso, que corre na 19ª Vara Federal do Rio da Justiça Federal do Rio de Janeiro, o Flamengo deseja que seja reconhecido que, "na qualidade de clube privado", não tenha o "dever de participar do custeio da meia entrada instituída por lei para dar acesso à cultura".
Assim, o Rubro-Negro deseja que o Governo seja condenado a "indenizar os valores", pois o clube:
- Deixou de receber por conta da concessão do benefício da meia-entrada, na proporção de 100% do total do desconto dado (50% de cada ingresso vendido), nos últimos cinco anos, a contar da data de propositura da presente ação - diz trecho do documento emitido pelo Flamengo.
O Flamengo estipulou um valor de R$ 200 mil a ser embolsado, porém o juiz federal Fabrício Fernandes de Castro, titular da 19ª Vara Federal, alegou que "o valor da causa deve refletir o valor dos créditos constatados" e, por fim, estipulou um prazo de 15 dias para que o valor seja revisto. E MAIS:#ValeOIngresso: Flamengo põe ingressos simbólicos à venda; saiba maisConselho Deliberativo do Flamengo aprova parceria com Banco BRBLANCE! Espresso: Justiça entra em campo no caso do incêndio no NinhoParceria entre Flamengo e BS2 chega ao último dia; confira como será o novo ciclo E MAIS: