Flamengo ultrapassa os 100 gols em 2020; São Paulo tem a melhor média

Os números ainda são muito distantes do que foi o ano de 2019, mas uma coisa se repete: o Flamengo segue tendo o ataque que mais balançou as redes. Contra o Botafogo, na vitória por 1 a 0, neste sábado, o Rubro-Negro chegou a 101 gols marcados na temporada. O time da Gávea é o único entre os que disputam a Série A a alcançar os três dígitos até agora.
Com 55 partidas disputadas, o Flamengo tem uma média de 1,83 gol por jogo. Número que é superado apenas pelo São Paulo, atual líder do Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz, que também ganhou pelo placar mínimo na rodada - bateu o Sport, no Morumbi -, já estufou as redes adversárias 89 vezes em 48 atuações, o que lhe dá um rendimento de 1,85 g/j.
Na outra ponta do ranking, não por coincidência, algumas das equipes que lutam contra o rebaixamento no Brasileirão. O Vasco, atualmente na 17ª posição na competição nacional, é quem menos marcou gols em 2020. Com 40 bolas na rede em 46 partidas, o Cruz-Maltino é o único da Série A com média inferior a um por jogo. O Botafogo, outro carioca na zona de rebaixamento, aparece logo depois, com 43 tentos em 43 confrontos. Veja os números:
TIMES COM MAIS GOLS EM 2020- Apenas equipes da Série A
1º - Flamengo - 101 gols em 55 jogos - 1,83 g/j2º - São Paulo - 89 gols em 48 jogos - 1,85 g/j3º - Palmeiras - 88 gols em 51 jogos - 1,73 g/j4º - Ceará - 85 gols em 46 jogos - 1,52 g/j5º - Grêmio - 77 gols em 53 jogos - 1,45 g/j6º - Atlético-MG - 75 gols em 43 jogos - 1,74 g/jInternacional - 75 gols em 53 jogos - 1,42 g/jBahia - 75 gols em 56 jogos - 1,34 g/j9º - Fluminense - 73 gols em 48 jogos - 1,52 g/j10º - Fortaleza - 67 gols em 48 jogos - 1,40 g/jAthletico-PR - 67 gols em 52 jogos - 1,29 g/j12º - Santos - 62 gols em 47 jogos - 1,32 g/j13º - Coritiba - 53 gols em 42 jogos - 1,26 g/j14º - Atlético-GO - 52 gols em 41 jogos - 1,27 g/j15º - Red Bull Bragantino - 50 gols em 41 jogos - 1,22 g/j16º - Sport - 49 gols em 46 jogos - 1,07 g/j17º - Corinthians - 47 gols em 44 jogos - 1,07 g/j18º - Goiás - 45 gols em 39 jogos - 1,15 g/j19º - Botafogo - 43 gols em 43 jogos - 1,00 g/j20º - Vasco - 40 gols em 46 jogos - 0,87 g/j