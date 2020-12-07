Flamengo ultrapassa os 100 gols em 2020; São Paulo tem a melhor média

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Os números ainda são muito distantes do que foi o ano de 2019, mas uma coisa se repete: o Flamengo segue tendo o ataque que mais balançou as redes. Contra o Botafogo, na vitória por 1 a 0, neste sábado, o Rubro-Negro chegou a 101 gols marcados na temporada. O time da Gávea é o único entre os que disputam a Série A a alcançar os três dígitos até agora.

Com 55 partidas disputadas, o Flamengo tem uma média de 1,83 gol por jogo. Número que é superado apenas pelo São Paulo, atual líder do Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz, que também ganhou pelo placar mínimo na rodada - bateu o Sport, no Morumbi -, já estufou as redes adversárias 89 vezes em 48 atuações, o que lhe dá um rendimento de 1,85 g/j.

Na outra ponta do ranking, não por coincidência, algumas das equipes que lutam contra o rebaixamento no Brasileirão. O Vasco, atualmente na 17ª posição na competição nacional, é quem menos marcou gols em 2020. Com 40 bolas na rede em 46 partidas, o Cruz-Maltino é o único da Série A com média inferior a um por jogo. O Botafogo, outro carioca na zona de rebaixamento, aparece logo depois, com 43 tentos em 43 confrontos. Veja os números:

TIMES COM MAIS GOLS EM 2020- Apenas equipes da Série A