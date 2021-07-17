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Flamengo 'trava' clube europeu interessado em Pedro e estipula valor astronômico para vendê-lo

Rubro-Negro também vê o Krasnodar, da Rússia, pedir informações sobre Rodrigo Muniz...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 16:04
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após passar o imbróglio entre Flamengo e CBF a respeito de sua participação ou não na Olimpíadas, Pedro ficou ciente de uma sondagem do Krasnodar, da Rússia, direta ao clube para saber as condições financeiras para contratá-lo, nas últimas horas. No entanto, o Rubro-Negro tratou de travar as expectativas e esfriar o interesse pois avisou que o camisa 21 é peça essencial e que não aceita vendê-lo por menos de 60 milhões de euros (cerca de R$ 362,4 milhões).A informação inicial é do site "ge". Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e foi comprado pelo clube no fim de 2020, junto à Fiorentina, por um montante de cerca de 14 milhões de dólares - a serem depositados de forma parcelada até o fim de 2025.
Aliás, o alto valor investido em Pedro foi o principal motivo de o clube ter vetado o centroavante da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, de acordo com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo (saiba mais aqui).
O Krasnodar, ciente das barreiras financeiras, dificultosas até mesmo para um clube endinheirado e que propôs vencimentos salariais significativamente superiores aos pagos pelo Fla, mira suas atenções para Rodrigo Muniz, a joia da vez dentre os profissionais. Cobiçado pelo mercado europeu, o centroavantes 20 anos também entrou na mira do clube russo. A ver se o Krasnodar manterá seus olhares atentos ao Ninho do Urubu e investirá pesado para recrutar um dos goleadores do time de Renato Gaúcho.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Com Pedro e Muniz na relação, o Flamengo tem como próximo desafio em campo enfrentar o Bahia pela 12ª rodada no Campeonato Brasileiro, às 18h15 deste domingo, em Pituaçu. O Rubro-Negro ocupa atualmente a 8ª posição na tabela, com 15 pontos conquistados em nove partidas.

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