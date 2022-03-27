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Flamengo terá quatro partidas da fase de grupos da Libertadores na TV aberta; veja todas as informações!

Torcedor do Flamengo poderá assistir jogos no SBT, ESPN, Conmebol TV e Facebook durante a fase de grupos da Copa Libertadores 2022...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 13:30
A agenda do Flamengo na fase de grupos está definida: enfrentará o Sporting Cristal (PER), a Universidad Católica (CHL) e o Talleres (ARG) entre os dias 5 de abril e 24 de maio. A Conmebol também já detalhou as transmissões das seis rodadas. Quatro dos seis jogos do Flamengo serão transmitidos na TV aberta, pela SBT, para o público brasileiro. Confira todas as informações abaixo!5/4, às 21h30 (de Brasília) - Sporting Cristal x Flamengo, em Lima (PERU)Transmissão: SBT e ESPN
12/4, às 21h30 - Flamengo x Talleres, no Maracanã, no Rio de JaneiroTransmissão: SBT e Conmebol TV
28/4, às 19h (de Brasília) - Universidad Católica x Flamengo, no San Carlos de Apoquindo, em SantiagoTransmissão: Facebook
4/5, às 19h (de Brasília) - Talleres x Flamengo, no Mario Alberto Kempes, em CórdobaTransmissão: ESPN
17/5, às 21h30 - Flamengo x Universidad Católica, no Maracanã, no Rio de JaneiroTransmissão: SBT e Conmebol TV
24/5, às 21h30 - Flamengo x Sporting Cristal, no Maracanã, no Rio de JaneiroTransmissão: SBT e ESPNComo a tabela da Copa Libertadores detalhada pela Conmebol neste final de semana, o Flamengo tem a programação definida na fase de grupos: jogará em Lima, em 5 de abril, em Santiago, em 28 de abril, e em Córdoba, em 4 de maio.
De acordo com a pesquisa feita neste domingo, o rubro-negro que for aos três jogos do Flamengo fora de casa, em Santiago, Lima e Córdoba, gastará em passagens aéreas e hospedagem de duas diárias valor a partir de R$ 9,7 mil.+ Vale a pena? Veja quanto o torcedor do Flamengo deve gastar para ver a equipe fora de casa na Libertadores
Crédito: OatacanteGabigolvailideraroFlamengoemmaisumaCopaLibertadores?(Foto:StaffImages/Conmebol

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