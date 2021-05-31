Flamengo tem três representantes na 'Seleção do Torcedor' da 1ª rodada do Brasileirão; Diego Alves fica de fora

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Com grande atuação de Diego Alves, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, no domingo, e somou três pontos na estreia do Brasileirão 2021. O goleiro, no entanto, ficou de fora da 'Seleção do Torcedor' da primeira rodada. No 'time ideal' eleito nas redes sociais da competição, o Rubro-Negro teve três representantes: Filipe Luís, Bruno Henrique e Pedro.

+ ATUAÇÕES: Diego Alves salva, Bruno Henrique mostra estrela e Pedro decide em vitória do FlamengoDiego Alves não foi nem selecionado para participar da enquete que decidiu o melhor goleiro da rodada. Participaram da disputa Fernando Miguel (Atlético-GO), Tiago Volpi (São Paulo), Mateus Claus (Bahia) e Santos (Athletico-PR), sendo que vencedor foi o atleta do Tricolor Paulista.

Na lateral-esquerda, Filipe Luís recebeu 71% dos votos e levou a melhor sobre Igor (Atlético-GO), Abner (Athletico-PR) e Luan (Red Bull Bragantino). Na enquete de melhores meias, Bruno Henrique foi o mais votado (52%), seguido por Thaciano, do Bahia, com 28%.

+ Flamengo e Olympique acertam detalhes finais e ficam perto de sacramentar transferência de Gerson

No ataque, Pedro ganhou com sobras. Autor do gol da vitória sobre o Palmeiras, o atacante recebeu 68% dos votos, enquanto o segundo colocado, Zé Roberto (Atlético-GO), teve apenas 12%.

A "Seleção do Torcedor" da primeira rodada do Brasileirão foi: Tiago Volpi (São Paulo); Yago Pikachu (Fortaleza), Nino (Fluminense), Juninho (Bahia) e Filipe Luís; Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino), Edenilson (Inter), Thaciano (Bahia) e Bruno Henrique; Pedro e Zé Roberto (Atlético-GO).

+ Copa América no Brasil: Flamengo vai à CBF pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro