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Flamengo tem quatro atletas na Seleção Brasileira sub-17 e lidera entre times com mais convocados

Goleiro Dyogo, lateral Zé Welinton e os meias Matheus França e Matheus Gonçalves são chamados para período de treinamentos
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LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 19:56

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 19:56

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Rotina entre os profissionais, as convocações para a seleção brasileira também estão se tornando cada vez mais comuns na base do Flamengo. Nesta sexta-feira, o Rubro-Negro teve quatro jogadores chamados pelo técnico Paulo Victor para a Seleção Brasileira sub-17, que fará um período de treinamentos neste mês de junho.
+ Quem será o sucessor? Veja as alternativas de Ceni para repor a saída de Gerson no FlamengoO goleiro Dyogo, o lateral-esquerdo Zé Welinton e os meias Matheus França e Matheus Gonçalves ficarão à disposição da Seleção entre os dias 17 e 27 de junho. O local onde será realizado o período de treinos será definido nos próximos dias.
Dos 25 jogadores convocados, o Flamengo lidera entre os clubes com mais jogadores selecionados. Outros quatro times tiveram três representantes na lista: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Athletico-PR. Com dois convocados, aparecem Vasco e Atlético-MG. Por fim, Fluminense, Botafogo, Internacional, Chapecoense e Ceará cederam um atleta cada.
Os quatro convocados são destaques da geração 2004/05 do Flamengo, que vem se destacando no Campeonato Brasileiro sub-17. Atual líder do Grupo A, o Rubro-Negro é a única equipe com 100% de aproveitamento após as quatro primeiras rodadas do torneio.
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+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Dos quatro jovens, o meia Matheus França é o mais habituado a vestir a amarelinha - esta foi a 1ª convocação dele na geração 04. Em seguida, aparece Zé Welinton (com seis convocações no total, sendo essa a primeira com a camisa Flamengo). Dyogo e Matheus Gonçalves estão sendo chamados pela segunda vez.

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