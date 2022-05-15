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Flamengo tem pior início de Brasileirão em oito temporadas e corre risco de entrar no Z4

Após seis rodadas disputadas, time de Paulo Sousa soma seis pontos na classificação, e, com combinação improvável de resultados, entrará na zona de rebaixamento no domingo...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 13:30
Com três empates, duas derrotas e apenas uma vitória, o Flamengo chegou ao fim da sexta rodada com seis pontos em 18 disputados: é o pior início de Campeonato Brasileiro do clube desde 2015, quando somou apenas quatro pontos no mesmo intervalo. Naquela ocasião, o Rubro-Negro foi para a sétima rodada no 17º lugar, dentro do Z4.E MAIS: Confira a classificação e as próximas rodadas do Brasileirão!Depois do empate com o Ceará, no Castelão, o Flamengo ficou na 15ª posição, com seis pontos. A chance do Rubro-Negro entrar na zona de rebaixamento neste domingo existe, mas é pequena. O Juventude precisa vencer o Avaí, em Florianópolis, por quatro gols de diferença e o Goiás precisa de uma vitória sobre o Santos, em Goiânia. Assim, os dois subiriam na tabela - e empurrariam o Flamengo para o Z4.Confira a pontuação e a posição do Flamengo no Campeonato Brasileiro após seis rodadas:
2022 - 6 pontos (15º colocado*)2021 - 11 pontos (5º colocado)2020 - 8 pontos (11º colocado)2019 - 10 pontos (6º colocado)2018 - 11 pontos (2º colocado)2017 - 7 pontos (15º colocado)2016 - 10 pontos (5º colocado)2015 - 4 pontos (17º colocado)
*Rodada ainda em andamento
Crédito: PauloSousalamentandoduranteapartidaentreFlamengoeCeará(Foto:JarbasOliveira/Lancepress!

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