Flamengo tem pior início de Brasileirão em oito temporadas e corre risco de entrar no Z4

Com três empates, duas derrotas e apenas uma vitória, o Flamengo chegou ao fim da sexta rodada com seis pontos em 18 disputados: é o pior início de Campeonato Brasileiro do clube desde 2015, quando somou apenas quatro pontos no mesmo intervalo. Naquela ocasião, o Rubro-Negro foi para a sétima rodada no 17º lugar, dentro do Z4.E MAIS: Confira a classificação e as próximas rodadas do Brasileirão!Depois do empate com o Ceará, no Castelão, o Flamengo ficou na 15ª posição, com seis pontos. A chance do Rubro-Negro entrar na zona de rebaixamento neste domingo existe, mas é pequena. O Juventude precisa vencer o Avaí, em Florianópolis, por quatro gols de diferença e o Goiás precisa de uma vitória sobre o Santos, em Goiânia. Assim, os dois subiriam na tabela - e empurrariam o Flamengo para o Z4.Confira a pontuação e a posição do Flamengo no Campeonato Brasileiro após seis rodadas: