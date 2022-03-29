Flamengo sofre susto no início, mas vira com gol olímpico e goleia o Real Brasília pelo Brasileirão Feminino

O Flamengo manteve a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta segunda-feira, o Rubro-Negro até passou por um susto no início, mas manteve o ímpeto e virou em alto estilo para cima do Real Brasília: 4 a 1. Com o resultado, o Rubro-Negro subiu para a 5ª colocação, com oito pontos. O Real Brasília é o 7º, com seis. Cris, Gica, Leidiane e Kika Brandino marcaram para o Fla, enquanto Nenê fez o único das brasilienses.

>>> Veja a tabela de classificação do Brasileirão FemininoO destaque da noite ficou para o golaço da meia Leidiane. Ela cobrou um escanteio direto para a meta defendida por Dida e surpreendeu a goleira com um gol olímpico, o que, no momento, decretou o empate do Flamengo.

- O Mister (técnico Luis Andrade) gosta que a gente treine escanteio e fala para tentar. É o primeiro gol olímpico, estou muito feliz, e fui comemorar com a comissão técnica porque eles me incentivam muito nos treinos. Esse gol é para todo mundo que me incentiva e sabe da minha capacidade e do grupo. Dedico para minha família, que manda mensagem direto para me apoiara - disse Leidi, que foi substituída no segundo tempo por lesão.

Na próxima rodada, o Flamengo tem um complicado duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na sexta-feira, às 20h. O Real Brasília encara o Grêmio no sábado, às 15h. A Ferroviária lidera a competição com dez pontos, mesmo número de Palmeiras e Corinthians, mas com vantagem no saldo de gols.