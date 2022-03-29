Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo sofre susto no início, mas vira com gol olímpico e goleia o Real Brasília pelo Brasileirão Feminino
futebol

Flamengo sofre susto no início, mas vira com gol olímpico e goleia o Real Brasília pelo Brasileirão Feminino

Cris, Gica, Leidiane, Kika Brandino marcaram os gols do triunfo do Rubro-Negro, agora na 5ª posição da competição
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 22:15

Publicado em 28 de Março de 2022 às 22:15

O Flamengo manteve a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta segunda-feira, o Rubro-Negro até passou por um susto no início, mas manteve o ímpeto e virou em alto estilo para cima do Real Brasília: 4 a 1. Com o resultado, o Rubro-Negro subiu para a 5ª colocação, com oito pontos. O Real Brasília é o 7º, com seis. Cris, Gica, Leidiane e Kika Brandino marcaram para o Fla, enquanto Nenê fez o único das brasilienses.
>>> Veja a tabela de classificação do Brasileirão FemininoO destaque da noite ficou para o golaço da meia Leidiane. Ela cobrou um escanteio direto para a meta defendida por Dida e surpreendeu a goleira com um gol olímpico, o que, no momento, decretou o empate do Flamengo.
- O Mister (técnico Luis Andrade) gosta que a gente treine escanteio e fala para tentar. É o primeiro gol olímpico, estou muito feliz, e fui comemorar com a comissão técnica porque eles me incentivam muito nos treinos. Esse gol é para todo mundo que me incentiva e sabe da minha capacidade e do grupo. Dedico para minha família, que manda mensagem direto para me apoiara - disse Leidi, que foi substituída no segundo tempo por lesão.
Na próxima rodada, o Flamengo tem um complicado duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na sexta-feira, às 20h. O Real Brasília encara o Grêmio no sábado, às 15h. A Ferroviária lidera a competição com dez pontos, mesmo número de Palmeiras e Corinthians, mas com vantagem no saldo de gols.
Crédito: OFlamengofezmaisumavítimanoBrasileirãoFeminino,nestasegunda-feira,egoleouoRealBrasília(MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados