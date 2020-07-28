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Flamengo se reúne com outro português: José Peseiro, técnico da Venezuela

Rubro-Negro se encontrou com o treinador de 60 anos, ex-Porto e Sporting, mas ainda não apresentou proposta; Torrent permanece como o alvo mais concreto, por ora...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 16:09
Crédito: Francisco Leong/AFP
Mais um nome português apareceu no radar do Flamengo para substituir Jorge Jesus. Depois de Carlos Carvalhal, que já assinou com o Braga, e Leonardo Jardim, a bola da vez é José Peseiro, de 60 anos e atualmente técnico da seleção venezuelana. Ele, inclusive, esteve reunido com dirigentes do Fla na última segunda-feira, em Portugal. A informação inicial é do site "ESPN Brasil".
O primeiro contato se deu através de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do clube, que podem intensificar as tratativas mais para frente. Ainda não houve proposta.
Peseiro se encaixa no perfil de vasta experiência à beira do campo e êxito em competições de peso, almejado pelo Rubro-Negro. Ele já treinou Porto e Sporting, sendo finalista da Liga Europa, além de ter sido comandante da seleção da Arábia Saudita, por exemplo.
O fato é que, por ora, o espanhol Domènec Torrent é quem pinta como o principal candidato para assinar com o Flamengo, diante do atual cenário. Pesam ele estar sem clube, no momento, e as duas conversas (sendo a última nesta terça, por videoconferência e mais aprofundada) com Braz e Spindel.
Já citado, Jardim ainda não está totalmente descartado, mas o Flamengo não se vê otimista em relação ao interesse do técnico ex-Monaco em trabalhar no Brasil. A pandemia e a moeda (real) desvalorizada têm influenciado negativamente. A aguardar a definição dos dirigentes rubro-negros, que seguem na Europa e tentam um substituto antes do início do Brasileiro (dia 9).

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