Flamengo se reúne com outro português: José Peseiro, técnico da Venezuela

Crédito: Francisco Leong/AFP

Mais um nome português apareceu no radar do Flamengo para substituir Jorge Jesus. Depois de Carlos Carvalhal, que já assinou com o Braga, e Leonardo Jardim, a bola da vez é José Peseiro, de 60 anos e atualmente técnico da seleção venezuelana. Ele, inclusive, esteve reunido com dirigentes do Fla na última segunda-feira, em Portugal. A informação inicial é do site "ESPN Brasil".

O primeiro contato se deu através de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do clube, que podem intensificar as tratativas mais para frente. Ainda não houve proposta.

Peseiro se encaixa no perfil de vasta experiência à beira do campo e êxito em competições de peso, almejado pelo Rubro-Negro. Ele já treinou Porto e Sporting, sendo finalista da Liga Europa, além de ter sido comandante da seleção da Arábia Saudita, por exemplo.

O fato é que, por ora, o espanhol Domènec Torrent é quem pinta como o principal candidato para assinar com o Flamengo, diante do atual cenário. Pesam ele estar sem clube, no momento, e as duas conversas (sendo a última nesta terça, por videoconferência e mais aprofundada) com Braz e Spindel.