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futebol

Flamengo se reapresenta para jogo na Libertadores; Diego Alves segue treino à parte e como dúvida

Rubro-Negro recebe a LDU nesta quarta-feira, às 21h, no Maracanã, pelo Grupo G da Libertadores...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 13:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 13:36
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Entre as partidas pela final do Carioca, o Rubro-Negro tem um compromisso pela quinta rodada da Libertadores, quarta-feira, às 21h, contra a LDU, no Maracanã. O jogo terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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