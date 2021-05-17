Flamengo se reapresenta para jogo na Libertadores; Diego Alves segue treino à parte e como dúvida

Entre as partidas pela final do Carioca, o Rubro-Negro tem um compromisso pela quinta rodada da Libertadores, quarta-feira, às 21h, contra a LDU, no Maracanã. O jogo terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.
Publicado em 17 de Maio de 2021 às 13:36
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