Flamengo se reapresenta para clássico e pode ter volta de jogador importante; Pedro preocupa

Já com a chave virada e Paulo Sousa respaldado, após um dia de declarações bombásticas de Jorge Jesus, o Flamengo se reapresentou na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O próximo jogo será contra o Botafogo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e pode marcar a volta de um jogador importante, Matheuzinho, enquanto Pedro, com dores musculares, preocupa. Ainda há uma indigesta lista de jogadores que não estarão à disposição do Mister para o clássico, como Fabrício Bruno e Matheus França, no DM; e Rodrigo Caio, que treina com o grupo, mas ainda não tem totais condições de jogo.