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Flamengo se reapresenta para clássico e pode ter volta de jogador importante; Pedro preocupa

Rubro-Negro enfrenta o Botafogo às 11h deste domingo, pela quinta rodada do Brasileiro...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 12:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 12:13
Já com a chave virada e Paulo Sousa respaldado, após um dia de declarações bombásticas de Jorge Jesus, o Flamengo se reapresentou na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O próximo jogo será contra o Botafogo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e pode marcar a volta de um jogador importante, Matheuzinho, enquanto Pedro, com dores musculares, preocupa. Ainda há uma indigesta lista de jogadores que não estarão à disposição do Mister para o clássico, como Fabrício Bruno e Matheus França, no DM; e Rodrigo Caio, que treina com o grupo, mas ainda não tem totais condições de jogo.
Por falar em treino junto ao elenco, Matheuzinho fez atividades com o grupo principal pelo terceiro dia consecutivo e alimenta a esperança de voltar neste fim de semana. Por conta de uma lesão muscular na coxa, o lateral-direito não atua desde o jogo de ida contra o Talleres, pela Libertadores, no dia 12 deste mês.
O jogo entre Flamengo e Botafogo será realizado às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha e pela quinta rodada do Brasileirão. Saiba como adquirir ingresso aqui.
Crédito: MatheuzinhoemtreinonoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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