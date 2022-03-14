Flamengo se reapresenta para as semifinais do Carioca, e imprensa volta recepcionada por Paulo Sousa

Depois de encerrar a Taça Guanabara com goleada acachapante, o Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e deu início à preparação para enfrentar o Vasco no jogo de ida das semifinais do Carioca.

Uma novidade que vale destacar é a presença de jornalistas ao CT pela primeira vez após as medidas de isolamento adotadas pelo clube ainda no início da pandemia da Covid-19, em março de 2020. Os repórteres tiveram acesso aos primeiros 15 minutos de atividade, mas antes Paulo Sousa foi à sala de imprensa dar as boas-vindas, junto à sua comissão técnica. Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, também foram ao local conversar com membros da imprensa e responderam perguntas acerca de mercado - a contratação "muito bem encaminhada" de Pablo, por exemplo, foi externado pelo VP do Flamengo.

O Flamengo finalizou a Taça Guanabara com 26 pontos e na segunda colocação. Já o Vasco, rival nas semi, ficou em terceiro e faz a partida de ida, a iniciar às 20h desta quarta, como mandante - ambos os jogos serão no Maracanã. Com exceção de Rodrigo Caio, todo o elenco que esteve à disposição nesta temporada poderá atuar no Clássico dos Milhões. Como o Flamengo terminou a primeira fase com a segunda melhor campanha, terá a vantagem do resultado igual no agregado.