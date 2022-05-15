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Flamengo se reapresenta no Ninho com boa novidade sobre zagueiro

No dia seguinte ao empate com o Ceará, no Castelão, elenco principal iniciou preparação para o jogo contra a Universidad Católica, do Chile, pelo Grupo H da Copa Libertadores...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 14:46
Horas depois de retornar de Fortaleza, onde empatou em 2 a 2 com o Ceará, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, na manhã deste domingo, e iniciou a preparação para o jogo contra a Universidad Católica, do Chile, pelo Grupo H da Copa Libertadores. A boa notícia ficou por conta das condições do zagueiro Rodrigo Caio.+ Pior início de Brasileirão desde 2015: Flamengo corre risco de Z4!Rodrigo Caio, que entrou na etapa final contra o Vozão e virou preocupação ao terminar o jogo com muitas dores e relatando ter ouvido um "estalo" em um dos tornozelos após dividida com um adversário", se reapresentou melhor, com menos dores no local, e iniciou tratamento. Não foi necessário realizar exames, contudo.
Recuperando o ritmo de jogo após cinco meses de recuperação da cirurgia no joelho direito, Rodrigo Caio fez seu segundo jogo no ano diante contra o Ceará. Apesar do "susto" inicial, a informação após a partida, já no vestiário, era de que a situação era menos grave do que aparentou ser durante o jogo, informou o técnico Paulo Sousa.Quem atuou contra o Ceará, como o Rodrigo Caio, fez um trabalho regenerativo no Ninho, neste domingo. Na segunda, o elenco faz a única atividade visando a partida contra a Universidad Católica (CHI), na qual o Flamengo pode confirmar o primeiro lugar do Grupo H da Libertadores. Os ingressos estão à venda para o jogo no Maracanã.
Crédito: OzagueiroRodrigoCaioduranteatividadedoFlamengonoNinhodoUrubu(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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